Yaraya tampon yaptı, iyi hali kaptı

Mahkeme kararında yaptığı tespitte, hamilelik sürecinde bir takım psikolojik sıkıntıların yaşanabileceğini, Ali Rıza Yüzer'in bu süreçte eşine gerekli desteği vermediğini belirtti. Heyet, katil zanlısının öldürdüğü eşinin yarasına tampon yapmasını ise iyi hal olarak değerlendirdi. Sadife Yüzer'in kardeşi Rıfat Yıldız (34), 'Kardeşime 5 el ateş etmiş, Yarasına tampon yapması neyi değiştirir. Hem bebeğini hem de kardeşimi katletti" dedi.

Geçtiğimiz 16 Aralık tarihinde Çumra İlçesine bağlı Dineksaray Mahallesinde meydana gelen olayda, çiftçilik yapan Ali Rıza Yüzer, çıkan tartışma sonucu 12 yıllık eşi Sadife Yüzer'i 5 el ateş ederek tüfekle vurdu. 6,5 aylık hamile olan 3 çocuk annesi kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Yüzer çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince 'gebe olduğunu bildiği eşini kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Yüzer'in cezası olaydan sonra eşinin yarasına tampon yapması 'iyi hal' kabul edilerek müebbet hapse indirildi.

'ALDATTIĞI İDDİALARI ASILSIZ VE SOMUT DELİLLERE DAYANMAMAKTADIR'

Ali Rıza Yüzer'e verilen hapis cezasının gerekçesi de açıklandı. Mahkeme kararında, olayda herhangi bir tasarlama durumunun söz konusu olmadığını, sanık ve maktul arasında olay günü ve öncesinde geçimsizliklerin olduğunu ve sanığın tartışma sırasında kendisine hakim olamayarak olayı gerçekleştirdiği, maktulün sanığa yönelik bir saldırı durumu söz konusu olmadığından olayda meşru müdafaanın da söz konusu olmadığı belirtildi.



Sadife Yüzer

Olayda haksız tahrik hükümleri uygulanacak bir durumunda olmadığı belirtilen kararda, ceninde yapılan incelemelerde çocuğun yüzde 99.99 sanığın olduğu tespit edildiği, sanığın eşinin kendisini aldattığı ve olayın bu nedenle meydana geldiği iddiaları soyut ve delile dayanmadığı, bu nedenle sanığın haksız tahrike yönelik savunmalarına itibar edilmediği ifade edildi.



Sadife Yüzer'in katil zanlısı Ali Rıza Yüzer

'MAHKEMEDEN TESPİT: HAMİLELİK SÜRECİNDE EŞİNE DESTEK OLMADI'

Mahkeme heyeti yaptığı tespitte, sanık Ali Rıza Yüzer'in hamilelik sürecinde eşine destek olmadığını belirtti. "Maktulün hamilelik nedeniyle bir takım psikolojik sıkıntılar yaşayabileceği de aşikardır. Evlilik birliğinden beklenen ise eşlerin böyle durumlarda birbirlerine destek olmasıdır. Eşine hamileliği sürecinde destek olmayan sanığın eşi ile yaşadığı iddia edilen tartışmalar sonucu haksız tahrik altında eşini öldürdüğü yönündeki iddialara itibar edilmemiştir. Sanık eşine 5 el ateş etmiş ve olayı gerçekleştirmiştir. Hemen arkasında 112'yi arayarak yardım istemiştir. Sağlık ekipleri olay yerine gelinceye kadar yaşadığı pişmanlık nedeniyle eşine havlu ve battaniye ile bir takım ilk yardım uygulamaları yapmıştır. Ancak bu çaba olayın gerçekleşmesini engelleyememiştir. Bu nedenle sanığın eyleminden gönüllü vazgeçtiği sonucu ortaya çıkmamaktadır. Sanığın olaydan sonra yaşadığı pişmanlık, neticenin ortaya çıkmaması için göstermiş olduğu tampon ve benzeri bir takım hareketler takdir indirimi olarak kabul edilmiştir" denildi.



Sadife Yüzer'in kardeşi Rıfat Yıldız

'BACIMA 5 TANE SIKMIŞ, TAMPON YAPMASI NEYİ DEĞİŞTİRİR'

Mahkemeden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası beklediklerini ancak verilen iyi hal indirimi ile üzüldüklerini belirten Rıfat Yıldız, "O cani hem kardeşimi hem de doğmamış yeğenimizi öldürdü. Bizim mahkemeden beklentimiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıydı. Ancak mahkeme olaydan sonra bacımın yarasına tampon yaptı diye iyi hal indirimi verdi. Bir insan çocuğuna hamile olan eşine 5 el ateş ediyor. Bunların hepsi de isabet ediyor. Birde hedef gözetmeksizin sıktım diyor. Bunu yapan bir cani yarasına tampon yapsa ne olur yapmasa ne olur? Kurşunu olsa daha çok sıkacak bir insan. Belki olaydan sonra aradığı birileri akıl verdi de öyle yaptı. Biz bu iyi hal indiriminin kaldırılması için üst mahkemeye gideceğiz. Bacım prensesim olacak diye seviniyordu. Bacım kapıdan girecek diye beklerken mezara girdi. Rahmetli kardeşim ve doğmamış yeğenimin hakkını sonuna kadar arayacağım" diye konuştu.