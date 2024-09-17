“Yardım” adı altında bağış toplayıp terör örgütlerine aktardılar

İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri; terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'nin "İnfak" hücrelerini deşifre etti. Sosyal medya üzerinden "Yardım" ilanları vererek sözde bağış toplayan ve topladıkları paraları terör örgütleri DEAŞ ve El-Kaide'ye aktaran 5 kişi, İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından düzenlenen Özel Harekat destekli operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Toplanan paraların, terör örgütü üyelerinin eş ve çocuklarının bulunduğu Suriye'deki bazı kamplara aktarıldığı belirlendi. Söz konusu terör örgütleriyle bağlantılı olan bazı sosyal medya hesapları üzerinden para toplayan ve terör örgütlerine finansal destek sağlayan 5 kişinin paraları "Kış aylarında soba ve yakacak yardımı, Kurban Bayramı'nda küçükbaş hayvan kesimi yardımı ve "İhtiyaç sahibi ailelere destek" gerekçelerini öne sürerek topladıkları saptandı.

"KRİPTO PARA" OLARAK DA İSTEMİŞLER

Şüphelilerin paraları; Suriye'de bölücü terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolünde olan HOL Kampı'na para aktarılması ve orada tutulan terör örgütü DEAŞ ve El-Kaide Üyeleri'ne yardım amacıyla topladıkları tespit etti. Sözde ihtiyaç sahiplerinin görsellerinin de yer aldığı ilanlar aracılığıyla dini istismar eden şüphelilerin, çok sayıda kişiyi de bilmeden bu yola çektikleri anlaşıldı. Şüphelilerin söz konusu ilanlarda bağışları "Dolar" ve "Kripto Para" olarak da talep ettikleri ifade edildi. Beş şüphelinin gözaltına alındığı beş farklı adreste yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. İstanbul Emniyeti'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Diğer 3 şüpheli ise "Ev Hapsi" ve "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.