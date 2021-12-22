Haberler Yaşam Haberleri Yardım çağırmak için yürürken donarak öldü
Giriş Tarihi: 23.12.2021

Yardım çağırmak için yürürken donarak öldü

Yardım çağırmak için yürürken donarak öldü
Eskışehir'in Mahmudiye ilçesinde, 3 gün önce traktörle evden ayrıldıktan sonra kaybolan, evli ve 2 çocuk babası çiftçi Yıldırım Töre'nin (50), donarak öldüğü ortaya çıktı. Yanına telefon almayan Töre'nin, traktörü çamura saplanınca, yardım çağırmak için 7 kilometre yürüdüğü, ancak ilçeye 1 kilometre kala donduğu belirlendi. Karın etkili olduğu Giresun, Artvin, Sinop, Ordu, Ardahan, Kastamonu, Karabük, Sinop, Ağrı, Kahramanmaraş, Kars ve Hakkari'nin bazı ilçelerinde de okullar bir gün tatil edildi. Bitlis-Van karayolunda kar, tipi ve buzlanma nedeniyle peş peşe devrilen 2 otobüste 24 kişi yaralandı. Van'ın Çaldıran ilçesinde buzlanan yolda kontrolden çıkıp, şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi de yaralandı.

Rıdvan UYSALÖzgür ÖZDEMİR-Murat YILDIRIM-Aziz ÖNALTuna ÇAM / SABAH

EN ÇOK OKUNANLAR

Aksaray'da öğretmen öğrenciye yumruk atıp boğazını sıktı! Dehşet anları kameraya yansıdı!
Son dakika: Elitaş'tan elektrik faturası ve doğal gaz tarifesi açıklaması! Yasa teklifi Meclis'e geliyor
Son dakika: Fenerbahçe, 9 kişi kalan Fatih Karagümrük'ü yenemedi! Üst üste 2 kırmızı kart çıktı...
Son dakika: Memura zam için Ankara'da kritik temaslar! Memur-Sen'den ilk açıklama: Ek zam talebimizi ilettik
Son dakika haberi | Vergi muafiyeti kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
SON DAKİKA | Dünyaca ünlü ‘Yatırım Gurusu’ konuştu: Türkiye’ye yatırım yapmaya devam edeceğiz
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın açıkladı! Ek zam ve 3600 ek gösterge için iki kritik tarih
Volkan Demirel'den Fenerbahçe maçı sonrası dikkat çeken açıklama! "45 dakika daha oynasaydık..."
Son dakika | Merkez Bankası, kur korumalı TL vadeli mevduat için ilk döviz kuru rakamlarını açıkladı
Son dakika: 22 Aralık koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
ARKADAŞINA GÖNDER
Yardım çağırmak için yürürken donarak öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA