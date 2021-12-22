Yardım çağırmak için yürürken donarak öldü

Eskışehir'in Mahmudiye ilçesinde, 3 gün önce traktörle evden ayrıldıktan sonra kaybolan, evli ve 2 çocuk babası çiftçi Yıldırım Töre'nin (50), donarak öldüğü ortaya çıktı. Yanına telefon almayan Töre'nin, traktörü çamura saplanınca, yardım çağırmak için 7 kilometre yürüdüğü, ancak ilçeye 1 kilometre kala donduğu belirlendi. Karın etkili olduğu Giresun, Artvin, Sinop, Ordu, Ardahan, Kastamonu, Karabük, Sinop, Ağrı, Kahramanmaraş, Kars ve Hakkari'nin bazı ilçelerinde de okullar bir gün tatil edildi. Bitlis-Van karayolunda kar, tipi ve buzlanma nedeniyle peş peşe devrilen 2 otobüste 24 kişi yaralandı. Van'ın Çaldıran ilçesinde buzlanan yolda kontrolden çıkıp, şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi de yaralandı.
Rıdvan UYSALÖzgürÖZDEMİR-MuratYILDIRIM-Aziz ÖNALTunaÇAM / SABAH