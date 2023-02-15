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Giriş Tarihi: 15.2.2023 11:11 Son Güncelleme: 15.2.2023 11:25

Yardım ederken kalp krizi geçirdi

Kocaeli Gölcük İlçesinde oturan, Beşir Derneği Doğu Marmara Bölge Başkanı, AK Parti Gölcük İlçe Yöneticisi Metin Doruklu vefat etti.

ABBAS ÇAKAR
Yardım ederken kalp krizi geçirdi

Kocaeli Gölcük İlçesinde oturan Beşir Derneği Doğu Marmara Bölge Başkanı ve AK Parti Gölcük İlçe Yöneticisi Metin Doruklu, Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinin ardından bölgeye ekipler ile birlikte gönüllü olarak intikal etmişti. Doruklu, afet bölgesinde arama kurtarma çalışmalarında görev aldı. Ancak bugün Doruklu'dan acı bir haber geldi. Afet bölgesinde çalışmalarını sürdüren Metin Doruklu, geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti. Metin Doruklu'nun cenaze bilgileri henüz netleşmedi.

SEVENLERİ YASTA

Acı haber Astsubay emeklisi olan Metin Doruklu'nun sevenlerini yasa boğarken, AK Parti Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen de bir açıklama yaptı. Seymen, "Değerli kardeşim, ilçe yöneticimiz, yol arkadaşım Metin Doruklu deprem bölgesinde gerçekleştirilen çalışmalar esnasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir teessürle öğrendim. Allah için, insan için, Rıza-i İlahi uğruna adamış olduğun ömrüne şahidiz. Rabbim rahmeti ve mağfireti ile muamele eylesin mekanı cennet olsun inşallah" ifadelerine yer verdi.

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Yardım ederken kalp krizi geçirdi
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