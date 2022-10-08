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Giriş Tarihi: 8.10.2022 11:53 Son Güncelleme: 8.10.2022 12:05

Yardım edeyim derken canından oluyordu

Bursa’da yakıtı biten ve yolda kalan Sude Ö. isimli sürücüye yardım etmek isteyen Emre Tode, arkadan gelen ve yağış nedeniyle kayan bir aracın çarpması sonucu yaralandı.

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Yardım edeyim derken canından oluyordu

Bursa'nın Nilüfer İlçesi Karaman Mahallesi'nde otomobiliyle seyir halinde olan Sude Ö, aracın yakıtının bitmesi sonucu yolun sol şeridinde kaldı. Trafiğin tehlikeye düştüğü anlarda oradan geçen Emre Tode yolda kalanlara yardımcı olmak istedi.

Sude Ö, yakındaki bir benzin istasyonuna yakıt almaya giderken, Emre Tode ise sol şeritteki otomobili sağ şeride yanaştırmak istedi. O sırada arkadan gelen G.O'nun kullandığı otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramadı otomobile arkadan çarptı. Kaza sonrası savrulan Emre Tode, kendisine çarpan otomobil ile bariyer arasında sıkışıp kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden kurtarma ekiplerince çıkarılan ve hastaneye sevk edilen Emre Tode'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Yardım edeyim derken canından oluyordu
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