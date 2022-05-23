Yardım etmek isterken 100 metrelik kayalıklardan düştü ölüme uçtu

Üzüntü veren olay Antalya Kumluca'daki Karaöz mevkiinde önceki gün meydana geldi. Turizmci Seval Öncül, eşi Ali Öncül, aile dostları Recep Sarıcan ve eşi Yasemin Sarıcan'la birlikte Korsan Koyu'na pikniğe gitti. Genç çiftler akşam saatlerinde dönüşe geçti.Kısa süre sonra ihtiyaç gidermek için aracından inen Recep Sarıcan, uçurumdan düştü. Yasemin Sarıcan çığlık atarak yardım istedi. Bu sırada arkadan gelmekten olan Ali ve Seval Öncül de yardım için araçlarından indi. Ancak Seval Öncül 100 metrelik uçurumdan kayalıklara çakıldı. Gözyaşlarına boğulan Ali Öncül'ün ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, bacakları kırılan Recep Sarıcan'ı 2 saatlik çalışmanın ardından uçurumdan çıkararak hastaneye kaldırdı.Seval Öncül'ün cansız bedeni ise denizden çıkarıldı. Kızının ölüm haberini alan babası, Finike Bal Yeme Şampiyonu Ayhan Azak sinir krizi geçirdi. Seval Öncül, Zeytinlik Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ayhan Azak, "Hosteslik okuyordu. Kızım melek oldu. Allah hiçbir ana-babaya evlat acısı yaşatmasın" diye konuştu.Seval Öncül'ün cenazesini yakınları Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan aldı. Kızının tabutunu taşıyan Ayhan Azak üzüntüden yıkıldı.