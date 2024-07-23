Yardım ettiği arkadaşı tarafından katledildi

İstanbul'da Güngören ilçesi Güven Mahallesi'nde bir dönem muhtarlık yapan ve şimdilerde kıraathane işleten Fatih Yıldızhan, arkadaşı Ferhat C.'nin belirli bir süre dükkânda kalmasına izin verdi. Ancak misafirlik uzayınca ikili arasında tartışmalar başladı. Yıldızhan'ın artık dükkânda kalamayacağını söylemesi üzerine öfkelenen Ferhat C., cebinden çıkardığı bıçak ile Yıldızhan'ı defalarca bıçakladı. Yıldızhan olay yerinde hayatını kaybetti. Güngören Asayiş Büro ekiplerince kısa sürede yakalanan şüpheli ilk ifadesinde, "İşyerinde kalmama müsaade ediyordu artık kalamayacağımı söyleyince tartışma çıktı" dediği öne sürüldü. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.