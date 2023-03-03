Yardım gönüllülerine yazdığı mektup duygulandırdı: "Gökyüzündeki duamın yeryüzündeki cevabısınız”



Gözyaşları içinde yaşadıklarını anlatan Fatma Zehra kendisine yardım eli uzatan hayırseverlere seslenerek, "Dünyada bize yardım gönderen insanlar kadar iyileri görmedim. Allah onlardan razı olsun hepsine çok teşekkür ederiz. Annem ve babamdan sonra bizi kimse bu kadar sevmemişti. Büyüyünce Başhekim olmak istiyorum. Okuluma çok özledim okuluma gitmek istiyorum" diye konuştu