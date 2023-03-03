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Giriş Tarihi: 3.3.2023 10:57

Yardım gönüllülerine yazdığı mektup duygulandırdı: "Gökyüzündeki duamın yeryüzündeki cevabısınız”

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'daki evleri ağır hasar alan ailenin 12 yaşındaki kızı Fatma Zehra, köyüne yardım getiren ekiplere mektup yazdı. Minik kız "Siz benim gökyüzündeki duamın yeryüzündeki cevabısınız" ifadeleriyle herkesi duygulandırdı. Ekiplere teşekkür eden Fatma Zehra, "Onlar tanıdığım en iyi insanlar, ailem dışında kimse beni bu kadar sevmemişti" dedi.

İHA
Yardım gönüllülerine yazdığı mektup duygulandırdı: Gökyüzündeki duamın yeryüzündeki cevabısınız”

Merkez üssü Kahramanmaraş ve Hatay'da meydana gelen 3 büyük deprem, 11 ilde çok sayıda can ve mal kaybına neden olurken, Hassa'ya bağlı Eğribucak Köyünde evleri ağır hasar alan 6 kişilik Antep ailesi çadıra yerleşmek zorunda kaldı. Depremzede ailenin 4 çocuğundan biri olan 5. Sınıf öğrencisi Fatma Zehra kendilerine Yozgat Çekerekten yardım gönderen hayırseverleri unutmadı. Hayırseverlere gönderdiği mektupla teşekkür eden minik Fatma, "Siz benim gökyüzündeki duamın yeryüzündeki cevabısınız" ifadelerini kullandı. Sosyal medyada paylaşılan mektup, herkesi duygulandırdı.


12 yaşındaki Fatma Zehra'ya ailesi ile birlikte çadırda yaşadığı Hassa'nın Eğribucak Köyü'nde ulaşıldı.


Gözyaşları içinde yaşadıklarını anlatan Fatma Zehra kendisine yardım eli uzatan hayırseverlere seslenerek, "Dünyada bize yardım gönderen insanlar kadar iyileri görmedim. Allah onlardan razı olsun hepsine çok teşekkür ederiz. Annem ve babamdan sonra bizi kimse bu kadar sevmemişti. Büyüyünce Başhekim olmak istiyorum. Okuluma çok özledim okuluma gitmek istiyorum" diye konuştu

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Yardım gönüllülerine yazdığı mektup duygulandırdı: "Gökyüzündeki duamın yeryüzündeki cevabısınız”
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