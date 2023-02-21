Yardım için gittiği Kahramanmaraş’ta enkazdaki genç kızın kurtulmasını sağladı

ARKADAŞLARININ UYARISINA RAĞMEN ENKAZA GİRMİŞ

Çetinkaya, AA muhabirine, sadece insanlara yardım etmek istediklerini ve başka bir şey düşünmediklerini söyledi.

Depremin ardından 8 Şubat'ta Kahramanmaraş'a ulaştıklarını belirten Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Şehir merkezine girdiğimizde etrafımızda yıkılmış binalar vardı. Hangi binaya baksak hepsi enkaz halindeydi. Ben daha önce hayatımda böyle yıkım görmedim. Sağıma bakıyorum enkaz, soluma bakıyorum enkaz. Merkeze vardığımızda erzak dolu araçlarımızı bir yere park ettik. Gönüllü arkadaşlarla yürümeye başladık. Giriş kapısının üstüne doğru yan yatmış 7 katlı bir binanın önünde durduk. İnsanlar ağlıyordu. Bu sırada bir cenaze çıkarıyorlardı, biz de oradakilere yardım ettik ve tekrar binaya geldik. Bir ablamız 'içeride ablam ve eniştem var' dedi. Binaya çıkmaya cesaret ettim."

Binanın yan yattığını ve yıkılan binanın içinde ilerlemenin çok zor olduğunu vurgulayan Çetinkaya, tehlikeli olduğu için geri dönmesi yönünde arkadaşlarının sürekli uyardığını ancak devam ettiğini dile getirdi.