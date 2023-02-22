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Giriş Tarihi: 23.2.2023

‘Yardım için gittiği teyzesinin evi kızıma mezar oldu

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
‘Yardım için gittiği teyzesinin evi kızıma mezar oldu
Adıyaman'da elektrik ustası Kemal Demir (70), kızı Makbule Demir'i kaybetmenin acısını yaşıyor. Yıkılan binanın enkazının üzerinde tek başına oturan Demir, yaşadıkları acıyı SABAH'a anlattı.
Deprem gecesi tek kızı Makbule Demir'in bir alt sokakta kolu kırılan teyzesine yardıma gittiğini ve orada kaldığını söyleyen Demir şunları söyledi:
Kendi evim hasarlı da olsa içinden çıktık. Aklım o gün teyzesinde kalan kızımdaydı. Hava çok soğuktu, kar yağıyordu. Kıyamet gibi bir şeydi. Komşularımı sakinleştirmeye çalıştım, yıkılan binalardan sesler geliyordu. Kızımın kaldığı evin olduğu yere gittim. 4 katlı bina kâğıt gibi yere yapışmış. Enkazdakilerin hepsi ölmüştü.
Keşke kızım da o gece evimizde kalsaydı. Yıllardır ilk kez bizden ayrı kaldı. O gece son gecesi oldu. Tek tesellim evli değildi. Yavrusu olsa ne yapardık. Çok büyük bir acı. Allah bu millete bir daha böyle felaket yaşatmasın.

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‘Yardım için gittiği teyzesinin evi kızıma mezar oldu
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