Yardım istediği sağlık ekibine dehşeti yaşattı

İstanbul Ümraniye'de alkol içen kız kardeşi Bahar A.'nın fenalaşması üzerine ambulans çağıran Berkan A. ambulansı karşılamak üzere apartmanın önüne indi. Sağlık çalışanları Zeynep B. ve Kübra Y., tam eve girecekken Pomeranian cinsi köpekle karşılaştı. Zeynep B., irkilerek geri çekilip Berkan A.'dan köpeği bir odaya koymasını rica etti. İddiaya göre alkollü olan Berkan A., hemşirenin üzerine yürüyüp, "Ne köpek fobisi, gir içeriye fobisini ..." dedi. Zeynep B., eve giremezken Kübra Y. hastayla ilgilenmeye başladı. Alkollü adam, bu kez de Kübra Y. ile kardeşinin bulunduğu odanın kapısını kilitledi. Berkan A., Kübra Y.'nin "Bu şekilde hastaya bakamam" demesi üzerine sinir krizi geçirdi. Berkan A. sağlık çalışanlarına küfürler edip "Kardeşime bakacaksınız, o benim en değerlim, sizi mahvederim" tehditleri savurdu. Sağlık görevlilerinin şikâyeti üzerine, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada Berkan A. hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "tehdit" suçlarından 12 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.