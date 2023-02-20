Yardım Kampüsü depremzedelere hizmet veriyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen asrın en büyük depremi sonrasında çalışmalarına devam eden Beyoğlu belediyesi, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki bir spor tesisini yardım merkezine dönüştürdü. Şehirde kalanlara hizmet veren çamaşırhaneyi, ekmek fırınını, aşevini ve sosyal marketini bu spor tesisi içinde bir kampüs şeklinde kurdu.

'HER TÜLÜ İHTİYAÇLAR BU KAMPÜSTE KARŞILANABİLİYOR'

Özellikle kadınlara ve çocuklara yönelik çalışma yaptıklarını söyleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Bu alanı annelerin ve çocuklarımızın her türlü ihtiyacını bir arada karşılamak üzere bir kampüs şeklinde planladık" dedi. Depremin ilk günü arama kurtarma ekiplerini ve araçlarını bölgeye sevk ettiklerini söyleyen Yıldız, yardım merkezinin kurulduğu alanı iki gün içinde hizmete açtıklarını belirtti: "Spor tesisini bulmak ve hemen organize etmek bizim için çok büyük bir moral oldu. Beyoğlu'nda komşularımızın yaptığı yardımları hemen buraya getirdik. Önce bir aşevi açtık, ertesi gün sıcak ekmek çıkarabildiğimiz bir ekmek fırınını kurduk. Kadınlarımız ve çocuklarımız için duşları yeniden dizayn edip hijyen malzemelerini, havlu, sabun gibi ihtiyaçlarını burada hazır ettik. Son olarak da yıkama ve kuruluma hizmeti verdiğimiz bir çamaşırhaneyi açtık. Bir aile buraya geldiğinde her türlü ihtiyacını karşılayabilecek durumda. Aşevimizde çıkan yemek hem bu tesisteki yemekhanemizde ikram ediliyor, hem 3 ayrı mobil araçla şehrin farklı noktalarında üç öğün yemek dağıtımı yapılıyor. Sosyal Marketimiz kardeşlerimizin her türlü kıyafet, hijyen ihtiyaçlarını karşılıyor. Beyoğlu'nda okul bahçelerine kurduğumuz oyun gruplarını da buraya taşıdık. Şehrin farklı noktalarında, çadır kentlerde bu oyun gruplarını ve oyuncaklarını çocuklarımız için hizmete açtık."

YARDIMLARDA SÜREKLİLİK ÖNEM ARZ EDİYOR

Haydar Ali Yıldız, 200 konteynerdan oluşan bir kenti de depremzedelere açtıklarını, uzun bir süre Kahramanmaraş'ta hizmet vermeye devam edeceklerini söyledi. Beyoğlu'nda komşularının, özellikle gençlerin yardımseverliğiyle gurur duyduğunu söyleyen ve hayırseverlere teşekkür eden Yıldız, önümüzdeki aylarda özellikle kuru gıda ve hijyen malzemeleri konusunda yardımların sürekliliğine vurgu yaptı.