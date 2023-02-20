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Giriş Tarihi: 21.2.2023

Yardım kampüsü depremzedelere hizmet veriyor

Yardım kampüsü depremzedelere hizmet veriyor
Kahramanmaraş'ta depremzede ailelere yönelik yardımlar farklı kurumlar, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla AFAD koordinasyonunda devam ediyor. Dulkadiroğlu ilçesindeki bir spor tesisini yardım merkezine dönüştüren Beyoğlu Belediyesi, şehirde kalanlara hizmet veren çamaşırhaneyi, ekmek fırınını, aşevini ve sosyal marketini bu spor tesisi içinde bir kampüs şeklinde kurdu. Özellikle kadınlara ve çocuklara yönelik çalışma yaptıklarını söyleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Bu alanı annelerin ve çocuklarımızın her türlü ihtiyacını bir arada karşılamak üzere bir kampüs şeklinde planladık" dedi. Depremin ilk günü arama kurtarma ekiplerini ve araçlarını bölgeye sevk ettiklerini söyleyen Yıldız, yardım merkezinin kurulduğu alanı iki gün içinde hizmete açtıklarını belirtti: "Spor tesisini bulmak ve hemen organize etmek bizim için çok büyük bir moral oldu. Beyoğlu'nda komşularımızın yaptığı yardımları hemen buraya getirdik. Önce bir aşevi açtık, ertesi gün sıcak ekmek çıkarabildiğimiz bir ekmek fırınını kurduk. Kadınlarımız ve çocuklarımız için duşları yeniden dizayn edip hijyen malzemelerini, havlu, sabun gibi ihtiyaçlarını burada hazır ettik. Son olarak da yıkama ve kuruluma hizmeti verdiğimiz bir çamaşırhaneyi açtık. Bir aile buraya geldiğinde her türlü ihtiyacını karşılayabilecek durumda. Aşevimizde çıkan yemek hem bu tesisteki yemekhanemizde ikram ediliyor, hem 3 ayrı mobil araçla şehrin farklı noktalarında üç öğün yemek dağıtımı yapılıyor. Sosyal Marketimiz kardeşlerimizin her türlü kıyafet, hijyen ihtiyaçlarını karşılıyor."

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Yardım kampüsü depremzedelere hizmet veriyor
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