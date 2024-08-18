‘Yardım kolisi’ dolandırıcılığı

Mardin'in Midyat ilçesinin kırsal Akçakaya Mahallesi'nde yalnız yaşayan, İsveç'teki ağabeyinin gönderdiği para ve evinde beslediği keçilerle geçimini sağlayan Süryani Amoniel Üneşi'ye (67) daha önceden tanıdığı M.D. ve Ü.D., haziran ayında yardım kolisi getirdi. İddiaya göre, M.D. bir binbaşının 100 yardım kolisi dağıttığını ve son koliyi de Üneşi'ye getirdiklerini ifade etti. Üneşi, ihtiyacı olmadığını söylemesine rağmen, ısrar üzerine koliyi aldı. Daha sonra koliyi teslim aldığına dair bir kağıdı imzalayan Amoniel Üneşi, 17 Temmuz'da gelen tebligatla 182 bin avro borçlandırıldığını öğrendi. Durumu paylaştığı İsveç'teki ağabeyi Kenan Üneşi (74), apar topar Midyat'a gelip, Avukat Beşir Romioğlu aracılığıyla icra takibinin durdurulması için dava açarak, 'yardım kolisi' bahanesiyle senet imzalatan kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu. DHA