Yardım kolisinde duygulandıran not: Okul harçlığını depremzedelere gönderdi

Van'da yaşayan bir ilkokul öğrencisi Adıyaman'daki depremzedelere 10 TL okul harçlığı ve yiyecek gönderdi. Güzel yürekli Van'lı öğrenci gönderdiği notta şunları yazdı: "Allah yardımcınız olsun sizi en iyi biz anlarız. Dualarımız ve kalbimiz sizlerle. Van'dan sevgilerle"

"ÇOK DUYGULANDIM"

Notu ve harçlığı teslim alan ve duygulandığını ifade eden Anıl Kocataş ise şöyle konuştu: "Okul harçlığını, yardım kolisi içinde gönderdi. Ben bu notu gördüğümde çok duygulandım. Türk milleti yüzyıllardır bu şekilde ayakta kalmasının bildi, bundan sonra da bilecek. İlkokul öğrencisi bir kardeşimin okul harçlığını yollaması beni çok mutlu etti. İnşallah bu afetten hep birlikte çıkacağız"