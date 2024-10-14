Yardım kömürlerini satışa çıkardılar

Erzurum'da dar gelirli ailelere ücretsiz olarak dağıtılan yardım kömürlerini sosyal medya üzerinden satışa çıkarıldı. Kış yaklaşmıı üzerine Aziziye, Palandöken ve Yakutiye kaymakamlıkları dar gelirli vatandaşlara aile başı 1750 kilogram yardım kömürü dağıtılmaya başlandı. Bir torbası 25 kilogram olan kömür çuvallarının üzerindeki vakıf amblemi ve 'Para ile satılmaz' uyarısına rağmen bazıl kişiler internet üzerinden satış yapmaya kalktı. Geçen yıl 100 TL'den satışa çıkarılan çuvallar için bu yıl 150 TL isteniyor.