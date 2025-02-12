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Giriş Tarihi: 12.2.2025 17:10 Son Güncelleme: 12.2.2025 19:04

Yardım soran gence makasla saldırdı: Şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Başakşehir’de  camide yatan M.H. (35), yanına gelerek 'Yardıma ihtiyacın var mı?' diye soran F.E.A. (16)'yı makasla yaraladı. O anlar caminin güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli kısa sürede gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Yardım soran gence makasla saldırdı: Şüpheli gözaltına alındı

Olay 10 Şubat günü saat 15.30'da Güvercintepe Mahallesi'ndeki camide meydana geldi. Camiden gelen, 'Yardım edin' çığlıklarını duyarak camiyi kontrol eden polis ekipleri, F.E.A. isimli bir kişinin yaralandığını gördü.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri F.E.A.'yı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken, saldırgan M.H. gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili yaptığı araştırmada, F.E.A.'nın camide yatan M.H.'nin yanına giderek, 'Yardıma ihtiyacın var mı?' diye sorduğu, M.H.'nin ise yanına gelen kişinin kendisine saldıracağını düşünerek cebinden çıkardığı makasla kovaladığı ve cami çıkışında yere düşen F.E.A.'nın vücuduna ve yüzüne rastgele vurduğu öğrenildi. Yaşananlar caminin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Yardım soran gence makasla saldırdı: Şüpheli gözaltına alındı
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