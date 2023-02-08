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Giriş Tarihi: 8.2.2023 10:15 Son Güncelleme: 8.2.2023 10:58

Yardıma giderken, kazada hayatını kaybetti

Kocaeli'nden depremzedelere yardım götürmek için yola çıkan Celalettin Yalçın, Niğde'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

ABBAS ÇAKAR
Yardıma giderken, kazada hayatını kaybetti

Kocaeli Gebze İlçesinde oturan ve aslen gümüşhaneli olduğu öğrenilen evli ve 5 çocuk babası Celalettin Yalçın(43), bir arkadaşı ile birlikte bir kamyon dolusu battaniyeyi Hatay'da ki depremzedelere ulaştırmak amacıyla önceki gün yola çıktı. Ancak Yalçın ve ismi öğrenilemeyen arkadaşının bulunduğu kamyonet, kendileri gibi yardım malzemesi taşıdığı öğrenilen Tır'a arkadan çarptı.

Niğde Mersin- Adana Otoyolu üzerinde meydana gelen kazada yaralanan Celalettin Yalçın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Acı haberi alan Yalçın'ın Körfez ve Gebze İlçesindeki yakın dost ve akrabaları yasa boğuldu. Merhumun cenazesinin tamamlanan işlemleri sonrasında Kocaeli'ne getirilerek topğrağa verilmesi bekleniyor. Öte yandan olayda yaralanan ve ismi alınamayan sürücünün ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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