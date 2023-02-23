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Giriş Tarihi: 24.2.2023

Yardıma gitti işinden oldu

ABBAS ÇAKAR
Yardıma gitti işinden oldu
ÇİN'de mimarlık eğitimi alan ve Türkiye'ye dönerek İstanbul'daki özel bir şirkette işe başlayan Abdulhamit Karabulut, depremde Çin'den gelen arama kurtarma ekiplerine tercümanlık yapmak isteyince işinden oldu. Karabulut, "8 Şubat'ta Çin'den arama kurtarma ekibinin geldiğini ve tercüme için acil destek beklendiğini öğrendim. Şirket sahibine ve insan kaynaklarına haber verdim. Gitmeme izin verilmediğini bildirdiler. Fakat havaalanında tercüme için ben ve bir arkadaşım vardı. Daha uçağa binmeden iş akdimin sonlandırıldığını öğrendim. Kişisel eşyalarımı bile almama izin vermeden, personelle gönderdiler. İşten atılmamın önemi yok. Ülkede ulusal yas ilan edilmiş ve uluslararası çağrıda bulunmuşken, bir şirketin yardıma giden bir çalışanını hemen kovabilmesi beni insanlık adına utandırdı" dedi.

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Yardıma gitti işinden oldu
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