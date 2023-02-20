Yardımda durmak yok

Kente 4 bin 300 depremzede geldi. Vali Erkan Kılıç, ailelerin ihtiyaçlarının belirlendiğini ve Yardımlaşma Çarşısı'ndan her ailenin ihtiyaçlarınon tek temin edildiğini açıkladı. Yardımların ailelerin kaldığı yere götürüldüğünü anlatan Kılıç, ıbütün malzemelerin Bolu halkının bağışlarıyla temin edildiğini, barınma ihtiyacını da devletin sağladığını söyledi.Vatandaşların bağışladığı gıda kolisi, soba, hijyen malzemeleri, bot, bere, eldiven gibi kışlık kıyafetlerin yanı sıra battaniye, çocuk bezi ve mamalar, hijyenik malzemeler Valilik koordinesinde TIR'larla depremden etkilenen illere gönderiliyor. Hayırseverler ile işadamları destek verdi. Deprem bölgesine 45 mobil tuvalet, 293 çadır, 16 konteyner, 33 jeneratör, 1885 ton odun ve kömür ile 40 bin battaniyenin yanı sıra giyim malzemesi, gıda, hijyen paketi, çocuk bezi ve maması ile uyku tulumu, ocak ve tüp malzemesi gönderildi.Valilikten yapılan açıklamada, toplanan yardımların 268 araçla bölgeye gönderildiği belirtildi. Ayrıca Safranbolu, Eskipazar, Eflani, Yenice ve Ovacık belediyeleri ile STK'ler ve esnaf da yardımları bölgeye ulaştırmayı sürdürüyor.Antikkapı A.Ş'nin yemek ve ekmek tırını, depremin hemen ardından Kahramanmaraş'ta konuşlandıran belediye, daha sonra Hatay'ın Defne ilçesinde kurduğu afet çadırında da sıcak yemek hizmeti vermeye başladı. Prefabrike mutfakta her gün 3 çeşit olmak üzere 10 bin sıcak yemek verilirken, 5 bin de kahvaltı servisi yapılacak. 575 metrekareye sahip kalıcı mutfakta, 5 aşçı ve 10 personel görev yapıyor.Hatay'a 1 kamyon odun ile 1 TIR un gönderildi. Halıdere Mahallesi'nde yaşayan yardımseverler tarafından hazırlanan yardımlar Hatay'ın Defne ilçesine Çekmece Mahallesi'nde dağıtıldı.Bir bebek bakım odası, 6 tuvalet, 4 duş ve 30 sobanın yüklendiği tır, bölgeye malzemeleri ulaştırmak için yola çıktı. Uğurlu köyü 2 TIR yakacak odun gönderdi. Yığılca Belediyesi'nin iş makineleri, yol süpürme makinesi bölgede hizmet veriyor. , Kahramanmaraş merkezli deprem bölgelerinde hizmet vermeye devam ediyor.Baro para topladı. Bu para ile sobalar deprem bölgelerine gönderildi. AA