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Giriş Tarihi: 10.2.2023 11:16 Son Güncelleme: 10.2.2023 11:44

Yardımı ulaştırdı ama geriye dönemedi

Kocaeli Körfez İlçesinden, deprem bölgesine kendi minibüsü ile yardım götüren ve bir süre dinlendikten sonra geri dönmek için minibüsünde uyuyan İsmet Yanık (38), karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu yaşamını yitirdi.

ABBAS ÇAKAR
Yardımı ulaştırdı ama geriye dönemedi

Kocaeli Körfez İlçesi Güney Mahallesi sakinlerinden olan evli ve 3 çocuk babası İsmet Yanık, komşuları ile birlikte Kahramanmaraş merkezli deprem felaketine seyirci kalamadı.

Hemen kendisi ile aynı mahallede yaşayan komşuları ile bir yardım kampanyası organize ederek, toplanan yardımları yine kendine ait minibüse yükledi. Yardımları Hatay'da AFAD ekiplerine teslim eden Yanık, bir süre minibüste dinlendikten sonra eve geri dönmek istedi. Kendisini arayan ve uzun süre haber alamayan Yanık'ın ailesi ve arkadaşları bunun üzerine AFAD'ı arayarak durumu anlattı ve yardım istedi.

AFAD ekipleri Yanık'ın park halindeki aracının yanına gidip camlara vurdu. Ancak içerden herhangi bir tepki gelmeyince, ekipler kapıları müdahale ederek açtı. Yapılan kontrollerde henüz 38 yaşında olan 3 çocuk babası yardımsever İsmet Yanık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Aracında uyurken kaloriferi açarak karbonmomoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği tahmin edilen Yanık'ın cenazesinin, tamamlanan işlemler sonrası Kocaeli'ne gönderilerek toprağa verilmesi bekleniyor.

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Yardımı ulaştırdı ama geriye dönemedi
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