Yardımın reklamı var, kendisi yok

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), yıllardır şehit çocukları, yetim ve öksüzler başta olmak üzere öğrencilere yaptığı eğitim yardımını kaldırdığı ortaya çıktı. İBB yönetiminin, 'Sen Oku Diye' başlıklı reklamlarla duyurduğu eğitim yardımını da yapmadığı öğrenildi. İBB Meclisi'nde bu konuları da içeren soru önergesi veren Sosyal Hizmetler, Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Komisyon Başkanı Sıddık Özgenç, "Koca billboard reklamlarında eğitim ve kırtasiye yardımlarından bahsediliyor, ama bu yardım okullar açılalı 4 ay olmasına rağmen hala verilmedi" dedi.