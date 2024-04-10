Yaren leyleğe bayram hediyesi

Bursa'da yaşayan balıkçı Adem Yılmaz (68), dostlukları filme konu olan ve 'Eskikarağaç Leylek Köyü'ne bu yıl 13'üncü kez gelen Yaren leyleği, balıkla besledi. Yılmaz, göle açılmadığı zamanlarda evinin bahçesine gelen Yaren için alana balıklar koydu ve 'İyi bayramlar Yaren, sana bayram şekeri' diyerek sosyal medya hesabından paylaştı. Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş o anları, 'Bayramda küçükler büyüklerini ziyaret eder. Bolca yaptığımız bir bayram olsun' notuyla paylaştı.Geçen 12 yılda her göç zamanı geldiği köyde, Adem Yılmaz'ın kayığına konan Yaren, bu yıl da geldi. 29 Şubat'ta, Eskikaraağaç'a gelen Yaren leylek, balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına konup, beklenen görüntüleri verdi. Yaren'den 7 gün sonra eşi Nazlı da Eskikaraağaç'a geldi.