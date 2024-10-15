Yargı Reformu Strateji belgesi cezasızlık algısını ortadan kaldıracak

Bakan Yardımcıları ve bakanlık birim amirleri ile bir araya gelerek Yargı Reformu Strateji Belgesi hazırlık toplantısını gerçekleştiren Adalet Bakanı Tunç, Adalete güvenin daha da artması için çalışmalara hız kesmeden devam edildiğini vurguladı. Bakan Tunç toplantı sonrası yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

CEZASIZLIK ALGISINI ORTADAN KALDIRACAK

"Adalete güvenin daha da artması, vatandaşlarımızın yargı hizmetlerinden en adil ve en etkin şekilde yararlanabilmesi, temel insan hak ve özgürlüklerinin korunarak genişletilmesi amacıyla Türkiye Yüzyılı'nın Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin hazırlıklarına durmaksızın devam ediyoruz.

Teknolojinin gelişmesi, toplumun ihtiyaçlarının her geçen gün değişkenlik göstermesi, ceza ve özel hukuk alanında yeni uyuşmazlıkların oluşması nedenleriyle ortaya çıkan olumsuzlukları giderecek adımları, yeni Yargı Reformu Strateji Belgemizle kararlılıkla atacağız. Hukukun üstünlüğünden asla taviz vermeden toplumumuzu huzursuz eden cezasızlık algısını ortadan kaldıracak, suçun işlenmesini önlemek için ceza alt sınırlarını yeniden düzenleyeceğiz. Adalet sisteminde reform ihtiyacının temel olarak toplumsal taleplere dayandığı bilinciyle vatandaşlarımızın beklentilerini karşılamak, ceza adaleti sistemini güçlendirmek ve daha etkin işleyen bir yargı sistemini ülkemize kazandırmak için çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz."