Yargıda arabuluculuğa teşvik

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Arabulucular ve Arabuluculuk Merkezleri Platformu tarafından düzenlenen "Arabuluculuk Haftası" sempozyumuna katıldı. 2013 yılı Haziran ayından bu yana Arabuluculuk sisteminin yürürlüğe girdiğini anlatan Bakan Tunç, "2013 ihtiyarı arabuluculuk olarak başlayan sistemde 2018, 2019, 2020 yıllarında arabuluculuğu daha da genişletmek için değişikler yapıldığını kaydetti. İş uyuşmazlıkları ve tüketici hukukuyla ilgili süreçlerin yargıda uzadığına ilişkin taleplerin olduğunu 2023 Yargı paketiyle birlikte zorunlu arabuluculuğun kapsamının genişletildiğini belirten Tunç, "birçok alanda zorunlu arabuluculuğun kapsamını genişlettik. Kiracı-kiralayan arasındaki uyuşmazlıkları da önemli bir problemi çözmeye çalıştık. Kiracı ve kiralayan arasındaki başvuruların yarısından fazlası da arabuluculukla çözüldü. Arabuluculuk dostane ve barışçıl bir çözüm yöntemi. Uzlaştırmanın hukukçular tarafından yapılması önemliydi. Bu konuda barolar birliği ve avukatların yoğun talepleri vardı. Uygulamadan kaynaklanan bir takım sorunlarda vardı. Mevcut uzlaştırmacıların görevleri baki kalmak şartıyla bundan böyle avukatlarımız ve hukukçularımız uzlaştırmada aktif görev alacaklar. Onların bu konuda çok başarılı olacaklarını ve uzlaştırma müessesesini ceza hukukundan çok daha ileriye taşıyıp barışa hizmet edeceklerine inanıyorum" dedi.

20 YIL TECRÜBESİ OLAN HUKUKÇU ARABULUCU OLACAK

Hukukçuların 5 yıl kıdemi olanların sınavı kazanıp eğitim aldıktan sonra arabulucu olduklarını belirten Bakan Tunç, geçtiğimiz hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden kabul edilen 9. Yargı Paketindeki kanun teklifiyle artık 20 yıl tecrübeye sahip hukukçuların eğitim alarak sınavsız bir şekilde arabulucu olacağının düzenlendiğini belirtti. 45 bin arabulucunun aktif görev yaptığını kaydeden Tunç, "9. Yargı Paketinde arabuluculuğu teşvik eden düzenlemeler de yer aldı. Özellikle bu sempozyumda tartışılıp çözüm önerisi sunulması planlanan konularından olan taşınmaz devri, ortaklığın giderilmesiyle ilgili anlaşmaların tapuya tesciliyle ilgili problemlerde geçtiğimiz hafta mecliste kanun teklifiyle düzenlenmiş oldu. 2024 ile 2028 yılını kapsayacak yeni Yargı Reformu Strateji Belgesini de tamamladık. Yargının bütün kademelerinden, barolardan, üniversitelerden alınan birçok görüşün yanı sıra 51 binden fazla görüş ise vatandaşlar tarafından bu belgeye sunuldu. Bununla ilgili Cumhurbaşkanlığı Kabinesine de bir sunum gerçekleştirdim. Arabuluculuğu daha da etkin hale getirmek için Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde de çalışmalar yaptık" dedi.

55 YILLIK DAVA, 3 HAFTA DA ÇÖZÜMLENDİ

Arabuluculukta başvurma, süreci devam ettirme ve vazgeçme konusunda tarafların özgür olduğunu kaydeden Bakan Tunç, "Arabuluculukta eşitlik vardır. Arabulucu kendisine sunulan belge ve bilgileri gizli tutmakla yükümlüdür. Taraflar da bu gizliliğe uyar, böylece kişisel mahremiyet ve ticari sırlar korunur. Mahkeme süreçlerinde ise bu mahremiyetin olmadığını hep birlikte görüyoruz. Çünkü yargılama süreçleri alenidir. Arabuluculuk bu konuda da avantajlıdır. Arabuluculukta ortalama başarı yüzde 65'dir. Isparta'nın bir köyünden arabulucumuz bir dosyasındaki çözümü bize örnek olarak gönderdi. 1969 yılında bir mal paylaşımı davası başlamış. 20 mirasçının bulunduğu dava, 55 yıl boyunca devam etmiş ve miras paylaşılamamış. 55 yıl devam eden dava 3 haftada arabulucu tarafından çözümlendi. Yine İzmir'de 32 hissedarı bulunan bir arsa davası da 46 yıl sonra arabulucu tarafından çözülerek tarafların anlaşması sağlandı. Kiracı ve kiralayan arasındaki arabuluculuk başvurularından 115 bin 59'u anlaştı. 230 bin kişi mahkemeye gitmeden uzlaşmış oldu" diye konuştu.