Yargıda Birlik Derneği Anıtkabir’i ziyaret etti

Yargıda Birlik Derneği Yönetim Kurulu, Anıtkabir'i ziyaret etti. Tören, Yargıda Birlik Derneği Başkanı Dr. Birol Kırmaz ve beraberindeki heyetin Aslanlı Yol'dan yürüyüşüyle başladı. Başkan Birol Kırmaz, Atatürk'ün mozolesine çelengi bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Yargıda Birlik Derneği Yönetim Kurulu, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Başkan Kırmaz, burada Anıtkabir Özel Defterini imzaladı. Kırmaz, deftere şunları yazdı: "Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Atatürk; 'Yeniden ve Daima Hukukun Üstünlüğü' idealinde kurulan Yargıda Birlik Derneğinin Yönetim Kurulu olarak manevi varlığınızda güç bulmak için huzurunuzdayız. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür Türk hâkim ve Cumhuriyet savcıları olarak sadece adına hüküm kurduğumuz milletimizin emrinde ve hizmetindeyiz. Toroslardaki bir obada tüten Ocak ateşi niteliğindeki Birliğimizi muhafaza etmek için tüm yüreğimizle çalışacağız ve başaracağız. Devletin mihenk taşı olan adaletin, milletinin değerleriyle hemhal, herkesin güven duyduğu saygın kurumlarla tesisi, öncelikli amacımız ve temel misyonumuzdur. Bu cümleden 'Bırakın Adalet Yerini Bulsun, İsterse Kıyamet Kopsun' şuuru ile tam bağımsız ve tam tarafsız, adil bir yargı sisteminin inşasında görev almayı istikbalimiz olan çocuklarımıza borcumuz olarak görmekteyiz. Liderliğinizdeki Büyük Türk Milletinin en büyük eseri olan Cumhuriyete ve kazanımlarına sahip çıkma kararlılığımız tamdır. Şühedanın milli ve manevi nasihati ve emaneti olan binlerce yıllık birlikteliğimiz bu inancımızın teminat mührüdür. Muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur. Ruhunuz şad olsun..."