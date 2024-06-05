Yargıtay acımasız kocaya ‘indirim yok’ dedi! 5 aylık hamile karısını öldürmüştü...

YARGITAY DA ONADI

Anıl Yolum'un avukatının itirazı üzerine dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay tarafından yapılan incelemede Sezen Ünlü'den sanık Anıl Yolum'a yönelik haksız tahrik oluşturan söz ya da eylemin olmadığı ve bu nedenle indirim uygulanmadığı ve bu kararda hukuka aykırılık bulunmadığı ifade edildi.