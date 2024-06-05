Haberler Yaşam Haberleri Yargıtay acımasız kocaya ‘indirim yok’ dedi! 5 aylık hamile karısını öldürmüştü...
Giriş Tarihi: 5.6.2024 12:51 Son Güncelleme: 5.6.2024 12:55

Yargıtay acımasız kocaya ‘indirim yok’ dedi! 5 aylık hamile karısını öldürmüştü...

İzmir’in Konak ilçesinde 26 Mart 2021’de dini nikahla birlikte yaşadığı 5 aylık hamile Sezen Ünlü'yü (17) defalarca bıçaklayarak öldüren ve indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Anıl Yolum’un (24) avukatının itirazı üzerine dosya Yargıtay’a taşındı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi de sanık Anıl Yolum hakkında "çocuğa ve gebe kadına karşı kasten öldürme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Yargıtay acımasız kocaya ‘indirim yok’ dedi! 5 aylık hamile karısını öldürmüştü...

26 Mart'ta 2021'de Konak ilçesi Güney Mahallesi, 1158 Sokak'ta meydana gelen olayda, 5 aylık hamile Sezen Ünlü, dini nikahla birlikte yaşadığı Anıl Yolum tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Tutuklanan Anıl Yolum hakkında, 'gebe olduğu bilinen kadını öldürme' ve 'çocuğu kasten öldürmek' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık Yolum 'gebe olduğu bilinen kadını kasten öldürme' suçundan indirimsiz olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

YARGITAY DA ONADI

Anıl Yolum'un avukatının itirazı üzerine dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay tarafından yapılan incelemede Sezen Ünlü'den sanık Anıl Yolum'a yönelik haksız tahrik oluşturan söz ya da eylemin olmadığı ve bu nedenle indirim uygulanmadığı ve bu kararda hukuka aykırılık bulunmadığı ifade edildi.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nin ardından Yargıtay 1. Ceza Dairesi de sanık Anıl Yolum hakkında "çocuğa ve gebe kadına karşı kasten öldürme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı. Böylece karar kesinleşmiş oldu.

AİLENİN ACISI BİR NEBZE OLSUN AZALDI

Sezen Ünlü'nün ailesinin avukatı Barış Kalender, "İstinafın ardından Yargıtay da indirim uygulamadı.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı. Bu bir nebze olsun Sezen'in ailesinin acısını hafifletti" dedi.

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Yargıtay acımasız kocaya ‘indirim yok’ dedi! 5 aylık hamile karısını öldürmüştü...
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