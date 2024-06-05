Yargıtay acımasız kocaya ‘indirim yok’ dedi! 5 aylık hamile karısını öldürmüştü...

26 Mart'ta 2021'de Konak ilçesi Güney Mahallesi, 1158 Sokak'ta meydana gelen olayda, 5 aylık hamile Sezen Ünlü, dini nikahla birlikte yaşadığı Anıl Yolum tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Tutuklanan Anıl Yolum hakkında, 'gebe olduğu bilinen kadını öldürme' ve 'çocuğu kasten öldürmek' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.
YARGITAY DA ONADI
Anıl Yolum'un avukatının itirazı üzerine dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay tarafından yapılan incelemede Sezen Ünlü'den sanık Anıl Yolum'a yönelik haksız tahrik oluşturan söz ya da eylemin olmadığı ve bu nedenle indirim uygulanmadığı ve bu kararda hukuka aykırılık bulunmadığı ifade edildi.
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nin ardından Yargıtay 1. Ceza Dairesi de sanık Anıl Yolum hakkında "çocuğa ve gebe kadına karşı kasten öldürme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı. Böylece karar kesinleşmiş oldu.
AİLENİN ACISI BİR NEBZE OLSUN AZALDI
Sezen Ünlü'nün ailesinin avukatı Barış Kalender, "İstinafın ardından Yargıtay da indirim uygulamadı.