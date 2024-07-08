Yargıtay, aynı odada kalan çiftin boşanma kararını bozdu

Yargıtay, eşini aldatan bir kişinin açtığı boşanma davası sürerken eşiyle 10 gün aynı otel odasında kaldığı gerekçesiyle mahkemenin verdiği boşanma kararının bozulmasına hükmetti. Ankara'da yaşayan Sevilay C., eşi Kaan C.'nin kendisini aldattığın gerekçesiyle boşanma davası açtı. Davayı reddeden Aile Mahkemesi'nin kararına Sevilay C.'nin yaptığı itirazı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi erkeğin kusurlu olduğunu belirterek çiftin boşanmasına karar verdi. Kocanın itirazı üzerine dava Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'ne geldi. Daire, erkeğin, kadının tatil için gittiği otelde birkaç gün eşiyle aynı odada kaldığını, ayrıca çiftin çocuklarının okul kaydı için gittikleri Kanada'da 10 gün aynı odayı paylaştıklarını kaydederek, eşlerin bir otel odasında birlikte kalmalarının birbilerini affettikleri, en azından hoşgörü ile karşıladıkları anlamına geldiğini belirterek boşanma kararını bozdu.