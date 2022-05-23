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Giriş Tarihi: 23.5.2022 14:09 Son Güncelleme: 23.5.2022 14:36

Yargıtay Başkanı Akarca Kuveyt’e gitti

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Yargıtay Başkanı Akarca Kuveyt’e gitti

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Kuveyt Yargıtay Başkanı Ahmad Al Ajeel’n daveti üzerine Kuveyt’e ziyaret gerçekleştirdi.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Kuveyt Yargıtay Başkanı Ahmad Al Ajeel'n daveti üzerine Kuveyt'e gitti. Akarca, Kuveyt Yargıtay Başkanı Ahmad Al Ajeel ile başkent Kuveyt'te bir araya geldi. Ziyaret kapsamında, Kuveyt Devleti Emir Yardımcısı ve Veliaht Prens Şeyh Mişaal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve beraberindeki heyeti başkent Kuveyt'te kabul etti.

Hukuk alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunulan kabulde Akarca, iki ülke arasında ticari, kültürel ve siyasi alanda samimi ilişkilerin olduğunu ve bu ilişkilerin günden güne güçlendiğini ifade etti.

Kuveyt Millet Meclisi Başkanı'nı da ziyaret eden Akarca'ya, Yargıtay 10. Hukuk Dairesi Başkanı Mustafa Taş ile Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanı Dr. Seracettin Göktaş eşlik etti.

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Yargıtay Başkanı Akarca Kuveyt’e gitti
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