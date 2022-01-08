Yargıtay Başkanlar Kurulu Afyonkarahisar’da

Afyonkarahisar'da bulunan bir otelde düzenlenen Yargıtay Başkanları Kurulu toplantısına, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Yargıtay Ceza Genel Kurulu Başkanı Eyüp Yeşil, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu ile Yargıtay daire başkanları ile üyeler katıldı.

İŞ BÖLÜMÜ GÖRÜŞÜLDÜ

Yargıtay'ın 2021 yılındaki faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantıda, 2022 yılında yapılması planlanan çalışmalar da ele alındı. Toplantıda ayrıca, hedef doğrultusunda 24'e düşürülen daireler arasındaki iş bölümü görüşüldü. Bu çerçevede, ortalama yargılama süreleri, iş yükü ve temizleme oranları gibi adli kalite göstergeleri açısından da değerlendirme yapıldı.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANACAK

Yargıtay dairelerinin iş bölümüne ilişkin taslak, bu ay içerisinde Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından görüşülüp, kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.