Haberler Yaşam Haberleri Yargıtay Başkanlar Kurulu Afyonkarahisar’da
Giriş Tarihi: 8.1.2022 12:46 Son Güncelleme: 8.1.2022 13:08

Yargıtay Başkanlar Kurulu Afyonkarahisar’da

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Yargıtay Başkanlar Kurulu Afyonkarahisar’da

Yargıtay Başkanlar Kurulu toplantısı, Afyonkarahisar'da tamamlandı. Toplantıda, hedef doğrultusunda 24’e düşürülen dairelerin iş bölümü görüşüldü.

Afyonkarahisar'da bulunan bir otelde düzenlenen Yargıtay Başkanları Kurulu toplantısına, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Yargıtay Ceza Genel Kurulu Başkanı Eyüp Yeşil, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu ile Yargıtay daire başkanları ile üyeler katıldı.

İŞ BÖLÜMÜ GÖRÜŞÜLDÜ

Yargıtay'ın 2021 yılındaki faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantıda, 2022 yılında yapılması planlanan çalışmalar da ele alındı. Toplantıda ayrıca, hedef doğrultusunda 24'e düşürülen daireler arasındaki iş bölümü görüşüldü. Bu çerçevede, ortalama yargılama süreleri, iş yükü ve temizleme oranları gibi adli kalite göstergeleri açısından da değerlendirme yapıldı.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANACAK

Yargıtay dairelerinin iş bölümüne ilişkin taslak, bu ay içerisinde Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından görüşülüp, kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi | Başkan Erdoğan talimat verdi: 3600 ek gösterge için yeni çalışma
69 milyon takipçiye ulaşan Elon Musk'ın attığı tweet ortalığı karıştırdı
SON DAKİKA: Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den EYT açıklaması: Çalışma programımızda var...
Beslediği pitbullu kavga ettiği kişilerin üstüne saldı! Dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı!
Kazakistan'da neler oluyor? Olayların arkasında kim var? Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, sabah.com.tr'ye değerlendirdi
Son dakika haberi - Deva Partili Metin Gürcan iddianamesinden şok detay: Kod adı 'ihanet'
Hande Erçel'in fenomen ablası Gamze Erçel dantel büstiyeri ile poz verdi sosyal medya sallandı!
Marsilya Cengiz Ünder'in golüyle kazandı! Kulüp tarihine geçti...
CHP'de yine bir taciz vakası: Meclis üyesine babadan meydan dayağı
SON DAKİKA: Konya-Karaman YHT hattı bugün açılıyor! Seyahat süresi 40 dakikaya düşecek...
ARKADAŞINA GÖNDER
Yargıtay Başkanlar Kurulu Afyonkarahisar’da
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA