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Giriş Tarihi: 11.12.2022

Yargıtay beraati bozdu ‘Cezaya gerek yok’ dedi

İstanbul'da çeyrek altın almak için işyerine gelen ve kredi kartının limitinin yetersiz olması nedeniyle kendisine saldıran kişiyi öldüren kuyumcunun dosyasıyla ilgili Yargıtay kararını verdi. Beraat eden kuyumcuya verilen hükümle ilgili Yargıtay, sanığın meşru savunmada sınırı heyecan, korku ve telaş nedeniyle aştığını belirterek beraat kararı yerine ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesi gerektiğine hükmetti.

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Yargıtay beraati bozdu ‘Cezaya gerek yok’ dedi

İstanbul'da yaşayan Coşkun Çelik, 22 Eylül 2017'de sabah saatlerinde İbrahim Kenan Yemişçi'ye ait olan kuyumcuya bir elinde poşet, diğer elinde gazeteye sarılı vaziyette sopayla gitti. Çeyrek altın almak isteyen ve kredi kartı ile ödeme yapmak isteyen Çelik'in kart limiti yetersiz çıktı. Çelik'in isteğiyle işlem 2 kez tekrar edildi. İşlemi üçüncü kez denemesi için ricada bulunan Çelik, Yemişçi'nin şifreye bakmamak için kafasını sağa doğru çevirdiği sırada yanında getirdiği sopayla Yemişçi'ye vurmaya başladı. Aldığı darbeler üzerine Yemişçi, bulunduğu bankonun arkasına çöktü. Hızını alamayan Coşkun Çelik, bankonun arkasına geçerek Yemişçi'ye aralıksız vurmaya devam etti. Yerdeki boğuşmanın ardından ikili ayağa kalktı. Bu sırada Çelik, sopayla Yemişçi'ye saldırmayı sürdürdü. Çelik'in saldırıya daha fazla karşı koyamayan Yemişçi, belindeki tabancayı çıkartarak havaya doğru tuttu. Çelik'in tabancaya rağmen saldırısına devam etmesi üzerine Yemişçi, Çelik'e doğru birkaç el ateş etti. Yemişçi'nin ateşi sonrasında Çelik, iş yerinin giriş kapısının önünde yere düştü. Bu sırada Yemişçi, bir el daha ateş etti ve Çelik'in etkisiz hale geldiğini gördükten sonra 'imdat' butonuna basarak polisi çağırdı.

KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN YARGILANDI
Olayın ardından İbrahim Kenan Yemişçi hakkında, Çelik'i "kasten öldürme" suçundan Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Mahkeme, Yemişçi'ye karşı yapılan saldırıyı o anda hal ve koşullara göre saldırı ile orantılı biçimde defetmek zorunluluğu işlenen fiillerden dolayı sanığın beraatine karar verdi. Kararın istinaf edilmesi sonrasında dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesine gitti. İstinaf Mahkemesi, istinaf başvurusunun esastan reddine karar verdi.

YARGITAY, HÜKÜM DEĞİŞTİRİLSİN
Yargıtay 1. Ceza Dairesinin yaptığı temyiz incelemesinde Yemişçi'ye verilen hükmün bozulmasına karar verdi. Dairenin kararında, meşru müdafaa hükümlerinin uygulanabilmesi için gerekli şartlardan bahsedildi. Kararda, sanığın gerçekleştirdiği eyleminde savunmadaki sınırı mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaşla aştığının anlaşıldığına yer verildi. Beraat kararının bozularak sanık hakkında, meşru savunmada sınırın heyecan, korku ve telaş nedeniyle aşılması hallerinde, kusurunun bulunmaması dolayısıyla ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerektiğine yer verildi.

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Yargıtay beraati bozdu ‘Cezaya gerek yok’ dedi
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