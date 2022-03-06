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Giriş Tarihi: 6.3.2022 11:15 Son Güncelleme: 6.3.2022 13:45

Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca’dan 154. yıl mesajı

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca’dan 154. yıl mesajı

Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay’ın 154. yıl dönümüne ilişkin bir mesaj yayımladı. Akarca, modern çağın gerektirdiği teknolojik ilerlemeleri takip eden Yargıtay’ın, yapay zeka tabanlı olarak içtihatlarının yaygınlaştırılması konusundaki çalışmaları ile de küresel yargıya öncülük ettiğini bildirdi.

Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay'ın 154. yıl dönümüne ilişkin bir mesaj yayımladı. Akarca, bir buçuk asrı aşan köklü geçmişi ile Yargıtay'ın, Yüce Türk Milletinin kutsal bir emaneti olan yargı görevini en yüksek adalet standartlarına uygun şekilde gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşadığını belirtti.

Geçmişten aldıkları güç ve kendine güven duygusu ile geleceği güvenle inşa etmeye devam ettiklerini aktaran Akarca, "Etik, şeffaflık ve adli kalite olmak üzere üç ana sütun üzerine inşa edilen yargı reformu çalışmalarımız hem ülkemizde hem de uluslararası alanda önemli etkiler doğurmuştur. Yargıda Şeffaflığa İlişkin İstanbul Bildirgesi'nin 2019 yılında Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konsey'de kabul edilmesi ve Temyiz Mahkemelerinde Uluslararası Mükemmeliyet İlkeleri'nin 2021 yılında geliştirilmesi Yargıtay'ın uluslararası alandaki etkin rolünü pekiştirmiştir" ifadelerini kullandı.

YARGITAY, YAPAY ZEKA TABANLI İÇTİHAT KONUSUNDA KÜRESEL ÖNCÜ

Yargıtay'ın yapay zeka tabanlı olarak içtihatlarının yaygınlaştırılması konusundaki çalışmalarıyla küresel yargıya öncülük ettiğini kaydeden Akarca, şunları kaydetti:

"Modern çağın gerektirdiği teknolojik ilerlemeleri takip eden Yargıtay, yapay zekâ tabanlı olarak içtihatlarının yaygınlaştırılması konusundaki çalışmaları ile de küresel yargıya öncülük etmektedir. Yargıtay camiasının her ferdi hukuken ve vicdanen taşıdığı sorumluluk konusunda yüksek bir idrak seviyesine sahip olup 1 Eylül 2021 tarihinde hizmete açılan yeni hizmet binasının sunduğu mükemmel fiziki koşullar içinde çalışma azmini ve özverisini katlayarak topluma hizmet etmenin kıvancı içindedir. Bu duygu ve düşüncelerle, kuruluşumuzun 154. yıl dönümünde halkımıza duyduğumuz minnet ve şükran duygularımızı bir kez daha yineler, Yargıtayımızda fedakarca ve özverili bir şekilde görev yapmış ve yapmakta olan tüm mensuplarımıza sevgi ve saygılarımı sunarım."

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Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca’dan 154. yıl mesajı
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