Haberler Yaşam Haberleri Yargıtay da katil yengeyi affetmedi
Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Konya'da kendisine tokat attığını ileri sürdüğü kayınbiraderine arabayla çarpıp öldüren ve yargılandığı mahkemece ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan yenge Menekşe Yanar'a (43) verilen hapis cezasını onadı. Mahkeme, Yanar'ın kayınbiraderinin eşinin yanında kendisine tokat attığı iddiasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu ve herhangi bir haksız hareketin olmadığını değerlendirdi. Dosya Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, işlemlerin kanuna uygun yapıldığını belirterek verilen cezayı onadı.
