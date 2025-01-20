Yargıtay, hamile sevgilisini bıçaklayarak öldüren caninin cezasını onadı

Balıkesir'in Erdemit ilçesinde tanıştıktan bir süre sonra sevgili olan ve beraber yaşamaya karar veren Mihriban Avcı ve Seymen Yel, Yel'in babaannesi Neslihan Yel'in evinde yaşamaya başladı. Bu sırada hamile olduğunu öğrenen Avcı, haberi sevgilisi Yel ile babaannesine verdi. Bir süre sonra aralarında Avcı ve Yel arasında tartışma çıkması üzerine Yel, Avcı'yı darp etti. Tartışma sırasında Neslihan Yel, torununu sakinleştirmeye çalışırken Yel bu kez de 2 aylık hamile sevgilisi Avcı'nın yanına giderek boynundan defalarca bıçakladı. Babaanne Yel, torununu durdurmak için bastonuyla kafasına vurduğu sırada Seymen Yel olay yerinden kaçtı. Avcı'nın sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybettiği belirlenirken, Yel polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

'HAMİLE OLDUĞUNU BİLEREK ÖLDÜRDÜM'

Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sanık Seymen Yel hakkında 'Gebe olduğu bilenen kadını kasten öldürme' suçundan iddianame hazırlandı. Burhaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada Sanık Seymen Yel savunmasında "Mihriban ile birlikte olay tarihinden öncesinde birlikte yaşamaya başladık. Aramızda kıskançlık olup olmadığı ve olayın nasıl yaşandığını hatırlamıyorum. Mihriban'ın hamile olduğunu biliyordum ve Mihriban'ı bıçaklayarak öldürdüm. Olay günü uyuşturucu madde kullanmadım" dedi.

BABAANNE TORUNUNUN UYUŞTURUCU KULLANDIĞINI SÖYLEDİ

Mahkemede tanık olarak dinlenen Neslihan Yel ifadesinde, aralarında kıskançlık nedeniyle bir sorun olmadığını, torununun uyuşturucu madde kullandığını söyledi. Yel, "Seymen uyuşturucu madde etkisi altından bu olayı gerçekleştirdi. Ayrıca Seymen psikolojik problemleri nedeni ile iki hastanede tedavi gördü" ifadelerini kullandı. Mahkeme sanık Seymen Yel'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

YARGITAY CEZAYI ONADI

Taraf avukatlarının itirazı üzerine dosya istinafa taşındı. Bursa Böyle Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi sanık hakkında verilen kararı hukuka uygun buldu. Kararın ardından sanık avukatı, suç vasfına, haksız tahrik ve takdiri indirim hükümlerinin uygulanması gerektiğini öne sürerek yeniden itiraz etti. Dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, delillerin isabetli bir şekilde değerlendirildiği, eylemin Yel tarafından gerçekleştirildiği saptandığı ve eylemin suç vasfının doğru biçimde belirlendiğine karar verdi. Daire maktul Avcı'dan kaynaklanan haksız bir söz ya da eylem bulunmadığından sanık lehine haksız tahrik indiriminin uygulanma koşulların oluşmadığını kaydederek Yel'e verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.