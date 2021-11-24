Yargıtay kararını verdi! Eski sevgiliyle olan fotoğrafları paylaşırken dikkat

"MEYDANA GELEN OLAYLAR MAHKUMİYET GEREKTİRİR"

Dairenin kararında, M.A.'nın C.G. ile aralarındaki arkadaşlık ilişkisinin sona ermesine ve tekrar görüşme isteklerine olumlu yanıt verilmemesine tepki olarak, mağdurla beraber oldukları dönemde mağdurun bilgisi dahilinde çekilmiş, birlikteliklerini gösteren özel fotoğrafları sahte sosyal medya hesabından mağdurun rızasına aykırı şekilde yayımlamasının "Görüntü veya seslerin ifşa edilmesi suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal" suçunu oluşturduğu, bu suçtan dolayı mahkumiyet hükmü kurulması gerektiği gözetilmeksizin sanık M.A. hakkında beraat kararı verilmesi kanuna aykırı bulunarak bozuldu.

RIZA DIŞINDA FOTOĞRAF, SES KAYDI VEYA GÖRÜNTÜ PAYLAŞILAMAZ

Yargıtay 12. Ceza Dairesi tarafından verilen bozma kararını değerlendiren avukat Alev Acar, sosyal medya, elektronik posta veya herhangi bir internet web sitesi üzerinden rızası dışında başkasına ait resim, ses kaydı veya video paylaşılmasının "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçunu oluşturacağına değindi. Acar, rıza dışında fotoğraf, video veya ses kaydı yayımlayan kişilerin hem cezai hem de hukuki yaptırımlar ile karşılaşacaklarından bahsetti.