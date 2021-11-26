Haberler Yaşam Haberleri Yargıtay, ölüme yol açan sevgiliye 16 yılı az buldu
Giriş Tarihi: 27.11.2021

Yargıtay, ölüme yol açan sevgiliye 16 yılı az buldu

HALİT TURAN HALİT TURAN
Yargıtay, ölüme yol açan sevgiliye 16 yılı az buldu

Sevgilisi tarafından darp edilen diş hekimi Özgür Özen, balkondan atlayıp öldü. Zanlı sevgili, 16 yıl 8 ay hapse mahkûm edildi. Cezayı az bulan Yargıtay, müebbet verilmesini istedi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşanan olay, 2017'de meydana geldi. 11 katlı apartmanın 5'inci katında oturan iki çocuk annesi 38 yaşındaki diş hekimi Özgür Özen, bahçede ağır yaralı bulundu. Balkondan düştüğü değerlendirilen kadının yanına gelen ve eşi olduğunu öne süren bir kişi, "Bizi bırakma. Neden yaptın" diyerek feryat etti. Özgür Özen'in eşinden boşandığını, çocuklarıyla yaşadığını bilen çevre sakinleri, tanımadıkları kişiden şüphelenip durumu polise bildirdi. Şüphelinin Özen'in sevgilisi Yücel Düzenli olduğu belirlendi. Özen, hastanede polise erkek arkadaşından şiddet gördüğü için atladığını söyledikten sonra öldü. Yücel Düzenli tutuklandı. Ömür boyu hapsi istenen Düzenli, 16 yıl 8 aya mahkûm edildi.

'ŞİDDETTEN KAÇMAK İÇİN ATLADI'
Karar, Özen'in avukatları tarafından temyiz edildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dosya üzerinde yaptığı incelemede sanık Düzenli'nin Özgür Özen'i yatak odasından başlayarak kaçtığı banyoya kadar darp ettiği, bunun kan izleriyle sabit olduğu belirtildi. Özen'in korku içinde ve paniklemiş vaziyette 5. kattaki balkondan atlayarak hayatını kaybettiği belirtildi. Başsavcılık, zanlının kasten öldürme suçundan sorumlu tutulması gerektiğini belirten tebliğnameyi Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne gönderdi. 1. Ceza Dairesi tebliğnameye uyarak sanığa verilen 16 yıl 8 ay hapis cezasının bozulmasına karar verdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | FETÖ'cü Adil Öksüz'ün kaçışına ilişkin yeni bilgiler ilk kez A Haber'de açıklandı! "Şüpheli tavırları Öksüz'ü ele verdi"
SON DAKİKA | Çiftçiye dev destek ödemesi geliyor! Bakan Pakdemirli detayları paylaştı
Son dakika haberi: AK Parti'den anket açıklaması: Cumhur İttifakı'nın son oy oranı...
SON DAKİKA: Dünya Kupası yolunda zor kura! A Milli Futbol Takımımızın rakibi belli oldu...
Kimlik kartlarında yeni dönem! 1 ay içinde başlıyor
Asgari ücrette son dakika: Kıdem tazminatında 11 bin TL dönemi
Son dakika: Bakan Koca'dan kritik açıklama! 5 ülke ile sınırlar kapatıldı
Son dakika! DSÖ'den yeni varyant açıklaması: Yüksek bulaşma riski taşıyor
SON DAKİKA | Bitcoin ve kripto paralar tepetaklak! Bitcoin ayı piyasasına mı girdi?
TÜGVA'dan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında tazminat davası açtı
ARKADAŞINA GÖNDER
Yargıtay, ölüme yol açan sevgiliye 16 yılı az buldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA