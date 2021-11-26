Yargıtay, ölüme yol açan sevgiliye 16 yılı az buldu

Sevgilisi tarafından darp edilen diş hekimi Özgür Özen, balkondan atlayıp öldü. Zanlı sevgili, 16 yıl 8 ay hapse mahkûm edildi. Cezayı az bulan Yargıtay, müebbet verilmesini istedi
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşanan olay, 2017'de meydana geldi. 11 katlı apartmanın 5'inci katında oturan iki çocuk annesi 38 yaşındaki diş hekimi Özgür Özen, bahçede ağır yaralı bulundu. Balkondan düştüğü değerlendirilen kadının yanına gelen ve eşi olduğunu öne süren bir kişi, "Bizi bırakma. Neden yaptın" diyerek feryat etti. Özgür Özen'in eşinden boşandığını, çocuklarıyla yaşadığını bilen çevre sakinleri, tanımadıkları kişiden şüphelenip durumu polise bildirdi. Şüphelinin Özen'in sevgilisi Yücel Düzenli olduğu belirlendi. Özen, hastanede polise erkek arkadaşından şiddet gördüğü için atladığını söyledikten sonra öldü. Yücel Düzenli tutuklandı. Ömür boyu hapsi istenen Düzenli, 16 yıl 8 aya mahkûm edildi.
'ŞİDDETTEN KAÇMAK İÇİN ATLADI'
Karar, Özen'in avukatları tarafından temyiz edildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dosya üzerinde yaptığı incelemede sanık Düzenli'nin Özgür Özen'i yatak odasından başlayarak kaçtığı banyoya kadar darp ettiği, bunun kan izleriyle sabit olduğu belirtildi. Özen'in korku içinde ve paniklemiş vaziyette 5. kattaki balkondan atlayarak hayatını kaybettiği belirtildi. Başsavcılık, zanlının kasten öldürme suçundan sorumlu tutulması gerektiğini belirten tebliğnameyi Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne gönderdi. 1. Ceza Dairesi tebliğnameye uyarak sanığa verilen 16 yıl 8 ay hapis cezasının bozulmasına karar verdi.