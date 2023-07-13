Yargıtay onadı: DEAŞ’ın sözde emirine 7 yıl hapis!

Başka bir suçtan tutuksuz yargılanan, itirafçı olan DEAŞ'lı tanık R.E.'nin, "Suphi büyük bir emirdir, 'Ebu Muhammed' kod adını kullanır. Musul, Tefafer, Beac ve Sincar bölgelerinden sorumluydu. Sigara içenlerin parmağını, hırsızlık yapanların da bileklerini keserdi" yönündeki ifadesi de iddianamede yer aldı. Suphi Huveytli'nin, DEAŞ lideri Bağdadi tarafından emir ilan edilerek, örgütün silah ve mühimmat sorumlusu yapıldığı da öne sürüldü.

19 Haziran 2020'de görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Suphi Huveytli hazır bulundu. Tercüman eşliğinde savunma yapan ve iddianamedeki suçlamaları reddettiğini ifade eden sanık Huveytli, "Kod adı kullanmıyorum. İddia edilen isim oğlumun ismi. Cezira askeri mektebinde eğitim almadım. 25 gün cezaevinde kaldım. Silahla ayağımdan yaralandım. Musul, Telafer gibi illerde emirlik yapmadım. DEAŞ'ı sevmiyorum. Irak'ta olaylar olunca Suriye üzerinden Türkiye'ye geldim. Tanık R.E. kızımı istedi, vermeyince de bu şekilde iftira attı" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Suphi Huveytli´yi, `Silahlı terör örgütü üyesi olma´ suçundan 7,5 yıl hapis cezasına çarptırdı.