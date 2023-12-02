Yargıtay, Ortaköy’deki terör saldırısı dava dosyasını eksiklik nedeniyle mahkemeye iade etti

Daire, saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da sanıkları arasında olduğu davaya ilişkin İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinin 7 Eylül 2020'deki hükmüne ilişkin incelemesini tamamladı.

Bazı katılanlara gerekçeli kararın usule uygun tebliğ edilmediğini saptayan Daire, dava dosyasının yerel mahkemeye iadesini kararlaştırdı.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, 2017'nin yılbaşı gecesi Reina'da düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin 59 sanığın yargılandığı davada hükmünü 7 Eylül 2020'de açıklamıştı.

Mahkeme heyeti, saldırıyı gerçekleştiren sanık Abdulkadir Masharipov'u "Anayasa'yı ihlal" ve aralarında polis memuru Burak Yıldız'ın da bulunduğu 39 kişiye karşı "kasten öldürme" suçundan 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.

Sanık Masharipov'u 79 kişiye karşı "öldürmeye teşebbüs" ile "vahim nitelikte ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 1368 yıl hapis ve 375 bin lira adli para cezasına mahkum eden mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırmıştı.

Mahkeme, sanık Masharipov'un suçun işlenmesinden sonraki ve yargılama safhasındaki davranışları, işlediği suçlara verilecek cezanın geleceği üzerindeki etkisini düşünmemesi, mahkemeyi tanımaz tutum ve davranışlarda bulunması nedeniyle cezalarında indirim uygulanmasına yer olmadığına hükmetmişti.

Terör saldırısının planlayıcılarından olduğu ve Masharipov'a yardım ettiği gerekçesiyle tutuklu sanıklardan İlyas Mamaşaripov'a "Anayasa'yı ihlal etmeye yardım etme" suçundan 20 yıl hapis cezası veren mahkeme, sanığı aralarında şehit polis memuru Burak Yıldız'ın da bulunduğu 39 kişiyi karşı "tasarlayarak öldürmeye yardım etme" ile 79 kişiyi karşı "tasarlayarak öldürmeye teşebbüse yardım etme" suçlarından 1432 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

48 SANIĞA "TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAK" SUÇUNDAN CEZA

Mahkeme, Abdulkadir Masharipov'un resmi nikahlı eşi Zarina Nurullayeva ve terör örgütü içinde "kadı" olarak görev yaptığı belirtilen ve saldırıyı gerçekleştiren Masharipov'a eylem talimatını getirdiği belirtilen "Ebu Cihad" kod adlı tutuklu sanık Yasser Mohammed Salem Radown'un da aralarında bulunduğu 12 kişiye, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 12'şer yıl hapis cezası vermişti.

Masharipov'un birlikte yaşadığı Tene Traore'nin aralarında bulunduğu 3 sanığa da "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl altışar ay hapis cezası veren mahkeme, 23 kişiyi de "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl üçer ay hapis cezasına mahkum etmişti.

Sanık Celil Çelik "terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis ve "vahim nitelikte ruhsatsız silah taşımak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mahkeme, 7 sanığı "terör örgütüne üye olmak" suçundan dokuzar yıl hapis cezasına mahkum etmişti.

Mahkeme, 48 sanığa "terör örgütüne üye olmak" suçundan ceza vermiş, İrfan Taşkan'ın dosyasının ayrılmasını karara bağlamıştı.

Toplam 16 sanığın tutukluluk halinin devamını ve bir kişinin tahliyesine karar veren mahkeme, Celil Çelik ile Zarina Nurullayeva'nın tutuklanmasına hükmetmişti.

Mahkeme ayrıca 11 sanığın tüm suçlardan beraatine karar vermişti.