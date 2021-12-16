Haberler Yaşam Haberleri Yargıtay, polisi şehit eden alkollü sürücünün cezasını onadı
Giriş Tarihi: 17.12.2021

Yargıtay, polisi şehit eden alkollü sürücünün cezasını onadı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Yargıtay, polisi şehit eden alkollü sürücünün cezasını onadı
Konya'da 3 yıl önce alkollü araç kullanırken çarptığı ekip aracındaki polis memuru Ali Teke'nin şehit olmasına neden olan sürücü Muhammet Ali Toraman'ın (28) hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Yeni kimlik çıkarmak için gittiği nüfus müdürlüğünde gözaltına alınan Toraman tutuklanarak cezaevine gönderildi. 8 Aralık 2018 tarihinde merkez Karatay ilçesi Fetih ve Karakayış caddelerinin kesiştiği kavşakta meydana gelen olayda, bir ihbara giden Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekibin içinde bulunduğu minibüse, kavşakta alkollü olan Muhammet Ali Toraman'ın kullandığı 42 FKG 63 plakalı otomobil çarpmış, kazada polis aracı içinde olan evli ve 2 çocuk babası polis memuru Ali Teke şehit olmuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: AGİ kalktı mı? Kimler alacak? Nasıl hesaplanacak? Uzman isim AGİ detaylarını açıklıyor
Son dakika: Stokçulara ağır yaptırımlar geliyor! TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda kabul edildi
Altın gram fiyatı 900 TL'yi aştı! Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 16 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Dışişleri Bakanlığı harekete geçti: Fransız haber ajansı geri adım attı
Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, CHP'li ismin iftirasını video ile ortaya çıkardı: İstanbullu nasıl kandırılıyor görelim
İstanbul'da mezar fiyatlarına zam yapıldı! İşte ilçe ilçe yeni ücretler
Son dakika: Başkan Erdoğan asgari ücret 2022 zammını açıkladı! 'Teşekkürler Erdoğan' 1. sırada
Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması
Milli Altay Tankı için kritik aşamaya geçildi: TSK'ya teslim edilme tarihi belli oldu
Yeşim Salkım'ın yargılanmasına başlandı! Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel şikayetçi olmuştu...
ARKADAŞINA GÖNDER
Yargıtay, polisi şehit eden alkollü sürücünün cezasını onadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA