Yargıtay, polisi şehit eden alkollü sürücünün cezasını onadı

Konya'da 3 yıl önce alkollü araç kullanırken çarptığı ekip aracındaki polis memuru Ali Teke'nin şehit olmasına neden olan sürücü Muhammet Ali Toraman'ın (28) hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Yeni kimlik çıkarmak için gittiği nüfus müdürlüğünde gözaltına alınan Toraman tutuklanarak cezaevine gönderildi. 8 Aralık 2018 tarihinde merkez Karatay ilçesi Fetih ve Karakayış caddelerinin kesiştiği kavşakta meydana gelen olayda, bir ihbara giden Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekibin içinde bulunduğu minibüse, kavşakta alkollü olan Muhammet Ali Toraman'ın kullandığı 42 FKG 63 plakalı otomobil çarpmış, kazada polis aracı içinde olan evli ve 2 çocuk babası polis memuru Ali Teke şehit olmuştu.