Haberler Yaşam Haberleri Yargıtay rapor alarak arkadaşımın düğününe giden işçiyi haksız buldu
Giriş Tarihi: 22.3.2022 14:00

Yargıtay rapor alarak arkadaşımın düğününe giden işçiyi haksız buldu

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Yargıtay rapor alarak arkadaşımın düğününe giden işçiyi haksız buldu

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi rapor alarak arkadaşının düğününe giden ve görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan işçiyi haksız bularak tazminata hak kazanamayacağına karar verdi.

Bir fabrikada çalışan işçi arkadaşının düşününe gitmek için 3 gün rapor aldı. Düğün sırasındaki görüntüleri paylaşan işçi tazminatsız işten kovuldu. İş mahkemesine başvuran işçi, iş akdinin devamsızlık gerekçesiyle feshedildiğinin bildirildiğini, belirtilen günde davacının raporlu olduğunu, davacının davalı iş yerinde ağır işlerde çalıştırıldığı için bel fıtığı rahatsızlığı yaşadığını iddia etti. İş akdinin haksız olarak feshedildiğini, kıdem ve ihbar tazminatının ödenmediğini, uzun zamandır talep etmesine rağmen iş yoğunluğu nedeniyle yıllık izinlerini kullanamadığını, kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık izin ve ücret alacakları olduğunu belirterek davanın kabulüne karar verilmesini talep etti. Mahkeme, davanın kısmen kabulunü hükmetti. Davalı işverenin kararı temyiz etmesi üzerine dosya Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'ne gönderildi.

'GEÇERLİLİĞİ YOK'

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işçinin arkadaşı ile yaptığı konuşma sırasında söz konusu rapora ilişkin 'ben o işi hallettim' ifadesi de göz önünde bulundurularak raporun sıhhatli olmadığı, geçerli kabul edilemeyeceği sonucuna varıldığı aktarıldı. Daire kararında, "Dosya içinde davacının devamsızlık tutanakları yanında 7 Nisan 2015'te ve bu tarih için geçerli olmak üzere tıp merkezinden aldığı ropar bulunmaktadır. Yine davacının devamsızlıklarına ilişkin 8 Nisan 2015 tarihli savunma yazısında, izin talep ettiği ancak işverenin git rapor al, izin vermeyiz şeklinde söylendiğini bu nedenle işe gelmediğini açıkladığı, dava dilekçelerinde ise 7 Nisan 2015'te rahatsızlığı nedeni ile işe gelmediği haksız olarak iş akdinin fesih edildiği beyan edilmiştir. Yine dosya içerisinde davacının sosyal medya paylaşımlarında 4 Nisan 2015'te arkadaşının düğününe katıldığına ilişkin görsellerin altında davacı ile arkadaşı arasında geçen konuşmada davacıya hitaben 'Sana izin vermediler ki hoş senin izne ihtiyacın yok' , dendiği davacının ise 'Ben o işi hallettim' dediği, 'doktor amcan mı halletti?' sorusu üzerine davacının 'Yok abi bende amcam var, Ankarada savcı' şeklinde yazışmalar olduğu anlaşılmaktadır. Söz konusu sosyal medya yazışmaları ve davacının işvereni verdiği savunmanın birlikte değerlendirilmesi neticesinde 7 Nisan 2015'te alınan raporun sıhhatli olmadığı, geçerli kabul edilemeyeceği sonucuna varılmıştır. Mahkemece hatalı değerlendirme ile verilen kıdem ve ihbar tazminatı reddi yerine kabulüne karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurdu! İstanbul'da turuncu uyarı
FETÖ’cülerden ‘bot’ hesap provokasyonu: Kirli oyunu bu kez Emniyet üzerinden yürüttüler
Safiye Soyman'a aldatma şoku! Safiye Soyman'ın uzatmalı sevgilisi Faik Öztürk sarışın kadınla sarmaş dolaş yakalandı!
Bakan Soylu, Hakkari'de 52.5 kilo patlayıcı ile yakalanan polisle ilgili konuştu: Hedefi İstanbul'du
Görüntüler gerçeği gözler önüne sermişti: Muğla'daki darp olayında yeni gelişme!
SON DAKİKA HABERİ | Kur Korumalı TL Mevduat sistemi için yeni düzenleme: Resmi Gazete'de yayımlandı
FETÖ'nün sağlık sektörü üzerinden yeni KAOS PLANI deşifre oldu! İşte "doktora şiddet" kumpası
Çiller, Akşener’i neden bakan yapmıştı?
SON DAKİKA: 132 kişi vardı! Çin'de dün yaşanan uçak kazasıyla ilgili acı haber
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Galatasaray'a Morutan şoku! "UEFA'ya şikayet ettim" (Gs spor haberi)
ARKADAŞINA GÖNDER
Yargıtay rapor alarak arkadaşımın düğününe giden işçiyi haksız buldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA