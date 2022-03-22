Yargıtay rapor alarak arkadaşımın düğününe giden işçiyi haksız buldu

Bir fabrikada çalışan işçi arkadaşının düşününe gitmek için 3 gün rapor aldı. Düğün sırasındaki görüntüleri paylaşan işçi tazminatsız işten kovuldu. İş mahkemesine başvuran işçi, iş akdinin devamsızlık gerekçesiyle feshedildiğinin bildirildiğini, belirtilen günde davacının raporlu olduğunu, davacının davalı iş yerinde ağır işlerde çalıştırıldığı için bel fıtığı rahatsızlığı yaşadığını iddia etti. İş akdinin haksız olarak feshedildiğini, kıdem ve ihbar tazminatının ödenmediğini, uzun zamandır talep etmesine rağmen iş yoğunluğu nedeniyle yıllık izinlerini kullanamadığını, kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık izin ve ücret alacakları olduğunu belirterek davanın kabulüne karar verilmesini talep etti. Mahkeme, davanın kısmen kabulunü hükmetti. Davalı işverenin kararı temyiz etmesi üzerine dosya Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'ne gönderildi.

'GEÇERLİLİĞİ YOK'

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işçinin arkadaşı ile yaptığı konuşma sırasında söz konusu rapora ilişkin 'ben o işi hallettim' ifadesi de göz önünde bulundurularak raporun sıhhatli olmadığı, geçerli kabul edilemeyeceği sonucuna varıldığı aktarıldı. Daire kararında, "Dosya içinde davacının devamsızlık tutanakları yanında 7 Nisan 2015'te ve bu tarih için geçerli olmak üzere tıp merkezinden aldığı ropar bulunmaktadır. Yine davacının devamsızlıklarına ilişkin 8 Nisan 2015 tarihli savunma yazısında, izin talep ettiği ancak işverenin git rapor al, izin vermeyiz şeklinde söylendiğini bu nedenle işe gelmediğini açıkladığı, dava dilekçelerinde ise 7 Nisan 2015'te rahatsızlığı nedeni ile işe gelmediği haksız olarak iş akdinin fesih edildiği beyan edilmiştir. Yine dosya içerisinde davacının sosyal medya paylaşımlarında 4 Nisan 2015'te arkadaşının düğününe katıldığına ilişkin görsellerin altında davacı ile arkadaşı arasında geçen konuşmada davacıya hitaben 'Sana izin vermediler ki hoş senin izne ihtiyacın yok' , dendiği davacının ise 'Ben o işi hallettim' dediği, 'doktor amcan mı halletti?' sorusu üzerine davacının 'Yok abi bende amcam var, Ankarada savcı' şeklinde yazışmalar olduğu anlaşılmaktadır. Söz konusu sosyal medya yazışmaları ve davacının işvereni verdiği savunmanın birlikte değerlendirilmesi neticesinde 7 Nisan 2015'te alınan raporun sıhhatli olmadığı, geçerli kabul edilemeyeceği sonucuna varılmıştır. Mahkemece hatalı değerlendirme ile verilen kıdem ve ihbar tazminatı reddi yerine kabulüne karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir" dedi.