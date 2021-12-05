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Giriş Tarihi: 6.12.2021

Yargıtay: Sosyal medyada kızlık soyadı suç değil

HALİT TURAN HALİT TURAN
Yargıtay: Sosyal medyada kızlık soyadı suç değil

Yargıtay, boşanma davasında, kadının sosyal medyada kızlık soyadını kullanmasının “güven sarsıcı davranışa kanıt olamayacağını” belirterek yerel mahkemenin kararını bozdu

Yargıtay, Ankara'da bir çift arasında yaşanan boşanma davasında, kadının sosyal medyada kızlık soyadını kullanmasının güven sarsıcı davranışa kanıt olamayacağını belirterek yerel mahkemenin kararını bozdu. Ankara'da 7 yıl önce ikinci evliliğini yapan İ.A., karısı G.A.'ya boşanma davası açtı. İ.A. dilekçesinde, karısının sosyal medya hesaplarında 7 yıl boyunca kızlık soyadını kullandığını, ilk evliliğinden olan çocuklarının kendisini ziyaret etmesinden rahatsızlık duyduğunu ve kendisine hakaret ettiğini belirtti.



Aile Mahkemesi'ndeki boşanma davasında kadın ise kocasının kendisine ağır hakaretler ettiğini, kapıyı kilitleyerek kendisini eve almadığını söyledi. Mahkeme, tarafların eşit kusurlu olduğu kabul ederek erkeğin boşanma davasını kabul etti. Tazminat taleplerini reddeden mahkeme, kadın lehine tedbir ve yoksulluk nafakasına hükmetti. Karara Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) de ilk mahkemenin kararını onadı. İtiraz üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ise kadının kusurlu bulunduğu "Sosyal medya hesaplarında kızlık soyadını kullanması" gerekçesinin kadının güven sarsıcı davranışının kanıtı olarak kabul edilemeyeceği vurgulayarak kararı bozdu.

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Yargıtay: Sosyal medyada kızlık soyadı suç değil
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