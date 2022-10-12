Haberler Yaşam Haberleri Yargıtay’a yeni üyeler belirlendi
Giriş Tarihi: 12.10.2022 11:28 Son Güncelleme: 12.10.2022 11:34

Yargıtay’a yeni üyeler belirlendi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Yargıtay’da boşalan üyeliklerin yerine yeni üyelerin belirlenmesi için Genel Kurul’da bir araya geldi. Buna göre Genel Kurul’da Yargıtay’a 10 yeni üye seçildi.

İLKER TURAK İLKER TURAK
Yargıtay’a yeni üyeler belirlendi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Yargıtay'da boşalan üyeliklerin yerine yeni üyelerin belirlenmesi için Genel Kurul'da bir araya geldi. Buna göre Genel Kurul'da Yargıtay'a 10 yeni üye seçildi.

Yargıtay'da son dönemde 21 üye emekliliğe ayrıldı. Yargıtay Başkanlığı, 21 üyenin emekliliğe ayrılmasını Adalet Bakanlığı'na bildirdi. Hakimler ve Savcılar Kurulu'da, ceza ve hukuk dairelerindeki boşalan üyeliklerin yerine yeni üyelerin belirlenmesi için bugün Genel Kurul toplantısı gerçekleştirdi.

İdlib harekat bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın eşi hakim Emine Erdoğan da Yargıtay üyeliğine getirildi

HSK Genel Kurulunda görüşülen ve Yargıtay'da görev süresi sona eren 21 üyenin yerine 10 üye belirlendi.

İşte o isimler:

1- Döndü Deniz Bilir

2 – Emine Erdoğan

3 – Hamit Yelken

4 – Alpaslan Azapağası

5 – Abdullah Alacahan

6 – Sırrı Topluyıldız

7- Deniz Gül

8- Nurullah Bodur

9 -Necmi Apaydın

10 -Ali Murat Soylu

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den Kabine FLAŞ asgari ücret 2023 ve enflasyon mesajı! Asgari ücret ne kadar olacak?
Norveçli kuruluş Yunanistan'ın Adalar oyununu deşifre etti! Türkiye haklı: Lozan ihlali
Son dakika: ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı için kritik adım!
Magnum çekilişi ne zaman, saat kaçta, canlı mı yayınlanacak? 2022 Magnum Maserati çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün mü?
SON DAKİKA: Kadıköy'deki esrarengiz patlamanın sırrı çözüldü! İsviçre'nin gördüğü en büyük katliamcının dehşet verici hikayesi
Son dakika | Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a çağrı: Adaların silahsızlandırılması meselesini Divan'a taşı
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan talimatı verdi: Asgari ücret 2023 için yeni hesaplar yeni rakamlar! İşte 'FARK' formülüyle asgari ücret zammı tabloları
Kadıköy'de başörtülü bir kadın kafeden kovuldu! Pes dedirten sözler: İstediğiniz yere şikayet edin
Avrupa iyice karıştı! Fransa'dan 'Zorla çalıştırın' talimatı: Karşı çıkana hapis...
SÖZLEŞMELİYE KADRO gelecek mi, ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor ve son durum ne? 2022 Sözleşmeliye kadro konusunda son rötuşlar!
ARKADAŞINA GÖNDER
Yargıtay’a yeni üyeler belirlendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA