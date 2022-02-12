Yargıtay’da “Hatay Medeniyetler Korosu” esintisi

Giriş Tarihi: 12.2.2022 11:35 Son Güncelleme: 12.2.2022 12:04

Üç din ve altı farklı mezhebe mensup koristlerden oluşan “Hatay Medeniyetler Korosu”, Yargıtay Başkanlığı ile Hatay Valiliği, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Antakya Belediyesi, İskenderun Belediyesi ve Hatay Vakfı iş birliğiyle İsmail Rüştü Cirit Konferans Salonu’nda konser verdi.