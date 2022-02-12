Yargıtay’da “Hatay Medeniyetler Korosu” esintisi

Programa, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Muammer Topal, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan, Yargıtay Birinci Başkanvekilleri Eyüp Yeşil ve Adem Albayrak, Danıştay Başkanvekili Mahmut Vural, Adalet bakan yardımcıları, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili Mehmet Akif Ekinci, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu, Yargıtay daire başkanları, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş, milletvekilleri, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, Yargıtay üyeleri, Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz ve İskenderun Belediye Başkan Fatih Tosyalı ile Hatay Vakfı Başkanı İhsan Aydeğer, Cumhuriyet savcıları, tetkik hâkimleri, katıldı.