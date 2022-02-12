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Giriş Tarihi: 12.2.2022 11:35 Son Güncelleme: 12.2.2022 12:04

Yargıtay’da “Hatay Medeniyetler Korosu” esintisi

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Yargıtay’da “Hatay Medeniyetler Korosu” esintisi

Üç din ve altı farklı mezhebe mensup koristlerden oluşan “Hatay Medeniyetler Korosu”, Yargıtay Başkanlığı ile Hatay Valiliği, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Antakya Belediyesi, İskenderun Belediyesi ve Hatay Vakfı iş birliğiyle İsmail Rüştü Cirit Konferans Salonu’nda konser verdi.

Programa, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Muammer Topal, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan, Yargıtay Birinci Başkanvekilleri Eyüp Yeşil ve Adem Albayrak, Danıştay Başkanvekili Mahmut Vural, Adalet bakan yardımcıları, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili Mehmet Akif Ekinci, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu, Yargıtay daire başkanları, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş, milletvekilleri, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, Yargıtay üyeleri, Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz ve İskenderun Belediye Başkan Fatih Tosyalı ile Hatay Vakfı Başkanı İhsan Aydeğer, Cumhuriyet savcıları, tetkik hâkimleri, katıldı.

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Yargıtay’da “Hatay Medeniyetler Korosu” esintisi
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