Yargıtay’dan asansör kazasına ilişkin emsal nitelikte karar

Ev bakmak için girdikleri apartmanın 7'nci katına gitmek üzere bindikleri asansör 2'nci kattan sonra hızlıca zemine düştü. Asansörde bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay sonrası, asansörün taşıma kapasitesini gösterir levha ve asansörün taşıyabileceği yük aşıldığında çalışmasını önleyecek sistemin bulunmadığı tespit edildi. Bunun üzerine asansörün aylık periyodik bakımını yapan firma yetkilisi ile asansörün yıllık kontrolünü yaptırmadığı tespit edilen apartman yöneticisi hakkında dava açıldı.

TAKSİRLE YARALAMA SUÇUNDAN MAHKUMİYETE HÜKMEDİLDİ

Davaya bakan Asliye Ceza Mahkemesi, firma yetkilisi ile apartman yöneticisinin olayda asli kusurlu olduklarına karar verdi ve taksirle yaralama suçundan mahkumiyetlerine hükmetti. Mahkeme, asansörün bakımıyla ilgilenen sanığın asansörün bakım ve onarımına yönelik mesleki faaliyetlerinden, diğer sanığın ise apartman yöneticiliğinden yasaklanmasına karar verdi. Karar temyiz edildi. Yargıtay 12. Dairesi, temyiz itirazlarını reddetti ancak sanıkların mesleki faaliyetlerinden yasaklanmasını kanuna aykırı buldu ve mahkemenin verdiği kararı bozdu.

YARGITAY MAHKEMENİN KARARINI ONADI

Yargıtay 12. Dairesi, sanıklara verilen hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesine karar verdi ve sanıkların 6 bin 750 TL adli para cezası ile cezalandırılmalarına hükmetti. Yargıtay 12. Dairesi, yerel mahkemenin vermiş olduğu kararın düzeltilerek onanmasına karar verdi.