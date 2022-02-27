Haberler Yaşam Haberleri Yargıtay’dan asansör kazasına ilişkin emsal nitelikte karar
Giriş Tarihi: 27.2.2022 12:01 Son Güncelleme: 27.2.2022 12:31

Yargıtay’dan asansör kazasına ilişkin emsal nitelikte karar

İLKER TURAK İLKER TURAK
Yargıtay’dan asansör kazasına ilişkin emsal nitelikte karar

Yargıtay, emsal nitelikte bir karara imza attı. Bir apartmanda bulunan asansörün düşmesi sonucu 3 kişinin yaralanması olayında asansörün bakım ve onarımını yapan firma ile apartman yöneticisi asli kusurlu bulundu ve Yargıtay taksirle yaralama suçundan sanıklara verilen cezayı onadı.

Ev bakmak için girdikleri apartmanın 7'nci katına gitmek üzere bindikleri asansör 2'nci kattan sonra hızlıca zemine düştü. Asansörde bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay sonrası, asansörün taşıma kapasitesini gösterir levha ve asansörün taşıyabileceği yük aşıldığında çalışmasını önleyecek sistemin bulunmadığı tespit edildi. Bunun üzerine asansörün aylık periyodik bakımını yapan firma yetkilisi ile asansörün yıllık kontrolünü yaptırmadığı tespit edilen apartman yöneticisi hakkında dava açıldı.

TAKSİRLE YARALAMA SUÇUNDAN MAHKUMİYETE HÜKMEDİLDİ

Davaya bakan Asliye Ceza Mahkemesi, firma yetkilisi ile apartman yöneticisinin olayda asli kusurlu olduklarına karar verdi ve taksirle yaralama suçundan mahkumiyetlerine hükmetti. Mahkeme, asansörün bakımıyla ilgilenen sanığın asansörün bakım ve onarımına yönelik mesleki faaliyetlerinden, diğer sanığın ise apartman yöneticiliğinden yasaklanmasına karar verdi. Karar temyiz edildi. Yargıtay 12. Dairesi, temyiz itirazlarını reddetti ancak sanıkların mesleki faaliyetlerinden yasaklanmasını kanuna aykırı buldu ve mahkemenin verdiği kararı bozdu.

YARGITAY MAHKEMENİN KARARINI ONADI

Yargıtay 12. Dairesi, sanıklara verilen hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesine karar verdi ve sanıkların 6 bin 750 TL adli para cezası ile cezalandırılmalarına hükmetti. Yargıtay 12. Dairesi, yerel mahkemenin vermiş olduğu kararın düzeltilerek onanmasına karar verdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti
SON DAKİKA! Rusya Ukrayna savaşında 4. gün: Rusya'nın müzakere açıklamasına Zelenski'den İstanbul yanıtı
Son dakika haberi | Elon Musk'tan Rusya Ukrayna savaşı adımı: Starlink uydularını aktif etti
Rusya Ukrayna Savaşı: Biden masadaki seçenekleri açıkladı: Ya Üçüncü Dünya Savaşı'nı başlatacağız ya da...
Haydar Dümen’in sır gibi sakladığı çocukları Gaye Dümen ile Ali Alp Dümen harekete geçti! Milyonluk miras davasında sular durulmuyor!
Putin bunları çiğ çiğ yer
Mine Mutlu'nun hayatı diziye konu olmuştu... Mine Mutlu'nun kızı davacı: Annemin sırları ortalığa saçıldı!
Başdöndürücü
Son dakika: AB'den Rusya'ya yaptırım! SWIFT sisteminden çıkarılıyorlar
Türkiye tüm senaryolara hazır! işte 5 maddede Ukrayna teyakkuzu
ARKADAŞINA GÖNDER
Yargıtay’dan asansör kazasına ilişkin emsal nitelikte karar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA