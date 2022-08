Yargıtay’dan büyükşehirde asgari ücretlileri ilgilendiren karar

Ankara'da bir avukatın yanında sekreter olarak çalışan A.S., iş sözleşmesinin haksız feshedildiğini öne sürerek İş Mahkemesi'ne başvurdu. A.S., son olarak 4 bin lira net ücret ile çalıştığını, işyerinde tek çalışan olması sebebiyle yıllık izin kullanamadığını iddia etti. Kendi tuttuğu masraf ajandalarını gerçek ücretin ispatı amacıyla elinde tuttuğunu, haklarının ödenmediğini belirten A.S., kıdem tazminatı ile yıllık izin ve ücret alacaklarının faiziyle birlikte tahsil edilmesini talep etti.

Avukat ise, A.S.'nin sekreter olarak yanında çalıştığını, işyerinde başka bir çalışan bulunmadığını, son ücretinin asgari ücret olduğunu belirtti. Ücretin ödenmediği iddiasının doğru olmadığını savunan avukat, A.S.'nin 2019 yılında kredi çekerek araba aldığını, en az 3 defa tatile gittiğini, yıllık izinlerini kullandığını ifade ederek, davanın reddini istedi.

Mahkeme, davanın kısmen kabulüne hükmetti. Yerel mahkemenin kararına itiraz edildi ve dosya Bölge Adliye Mahkemesine gitti. Bölge Adliye Mahkemesi, itirazları reddetti. İstinafın kararı sonrasında hükümle ilgili temyiz talebinde bulunuldu.

Bunun üzerine dosya Yargıtay 9. Hukuk Dairesine geldi.

"AVUKAT KATİBİ BÜYÜKŞEHİR'DE ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞTIRILAMAZ"

Daire heyeti dosyayla ilgili olarak temyiz incelemesini tamamladı. Heyet, vasıflı işçinin asgari ücretle çalışmasının hayatın olağan akışına ters olduğuna vurgu yaparak, avukat katibinin büyükşehirde asgari ücretle çalıştırılamayacağına hükmetti.

Dairenin kararında şu ifadelere yer verildi: "Somut uyuşmazlıkta, davacı aylık ücretinin net 4 milyon lira olduğunu ileri sürmüştür. Davalı asgari ücret ödendiğini savunmuştur. Davacının hukuk ofisinde sekreter, (avukat katibi belgesi mevcut) olarak çalıştığı anlaşılmaktadır. Davacı vekili, davacıya ödenen aylık ücretin ispatı yönünde davacının kendi tuttuğu ve işverence kayıtlara esas alınan masraf ajandalarına dayanmış ve masraf ajandaları yargılama sırasında mahkeme kasasına alınmıştır. İncelenen masraf ajandalarında davacıya 2018 yılında 3 bin 500 TL net ücret ödendiği, 2019 yılında ise 4 bin TL net ücret ödendiği görülmektedir. Davacının 14 yılı aşkın kıdemi, çalıştığı işyerinin büyükşehirde olması ve yaptığı işin vasıflı bir iş olması nedeniyle işin niteliği gereği asgari ücretle çalışması hayatın olağan akışına da uygun düşmemektedir. Tüm bu nedenlerle avukat sekreteri olarak çalışan davacının 3342 kodlu hukuk sekreteri için TÜİK tarafından bildirilen emsal ücretle çalıştığının kabulü dosya içeriğine uygun düşecektir. Davacının hak ve alacakları bu ücret üzerinden hesaplanmalıdır. Eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup, kararın bu sebeplerle bozulması gerekmiştir."