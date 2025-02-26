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Giriş Tarihi: 27.2.2025

Yargıtay’dan ders niteliğinde karar

MEHMET AL MEHMET AL
Yargıtay’dan ders niteliğinde karar

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Recep O., 29 Eylül 2020 günü tartıştığı 2 çocuğunun annesi eşi H.O.'yu demir sopa ile darp etti. Recep O., eşini öldüreceği yönünde de tehditlerde bulundu. Hastaneye kaldırılan kadının kafasında ve kolunda kırıklar olduğu tespit edilirken, polis tarafından gözaltına alınan Recep O. çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞİKÂYETİNİ GERİ ÇEKTİ
H.O. ise yargılama sürerken şikâyetini geri aldı. Geçen yıl 24 Nisan'da davayı sonuçlandıran mahkeme, mağdur kadının şikâyetini geri almasını da dikkate alarak, Recep O.'yu 13 yıl hapis cezasına çarptırdı. Savcılığın kararı temyiz etmesi üzerine dosyanın gönderildiği Yargıtay ise verilen cezayı az bularak kararı bozdu. Bunun üzerine dava yeniden Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlandı. Recep O., "4 yıl cezaevindeyim tahliyemi istiyorum" dedi. Talebi reddeden mahkeme, duruşmayı ileri tarihe erteledi.

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Yargıtay’dan ders niteliğinde karar
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