Yargıtay’dan el-ense cinayetine bozma

Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan ve Karadenizli İşadamları Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Derneği Lokali isimli iş yerini işleten Şükrü Özdaş, 8 Ağustos 2020'de gece yarısında iş yerinin giriş kısmında çalışanlarıyla birlikte dururken, alkollü olan Emre Zorlu lokale geldi. Özdağ ve Zorlu, daha önceden de arkadaşlıkları bulunduğu için kapı girişinde sohbet etti. Sohbet sonunda Emre Zorlu, Şükrü Özdaş'a el-ense çekerek belinden çıkardığı 6.35 milimetre çapındaki tabancayla Özdaş'ın yüzüne ateş etti. Özdaş, yaşanan olay sonrasında yere düşerken, sanık Emre Zorlu ortamda bulunanlara, "Şükrü abiyi hastaneye götürün" diyerek olay yerinden kaçtı. Sanık, olaydan 5 gün sonra yakalandı.

Olayla ilgili olarak Bafra Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Mahkeme heyeti, sanık Emre Zorlu'nun Şükrü Özdaş'a yönelik doğrudan kast ile hareket ettiğine dair her türlü şüpheden uzak, somut ve inandırıcı delil elde edilemediğine, sanığın olay anında alkollü olması, dikkat çekti.

OLASI KAST ALTINDA GERÇEKLEŞMİŞTİR

Sanık Emre Zorlu'nun, silahın namlusunda mermiyi ateşe hazır olarak bulundurmasına, kalabalık bir ortamda ateş etme eylemi sonucunda olay yerinde bulunan şahıslardan birinin vurulabileceğini öngörmesi, sonucunu kabullenerek ateş etmesi bir bütün olarak değerlendirildiğinde, Sanık Zorlu'nun eylemini "olası kast" altında gerçekleştirdiği kabul edildi.

19 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Heyet, olay anındaki tehlikelilik hali, sanığın suç sonrası davranışları, suçun işlemesinde kullanılan silahın kullanılış biçimi ile atıma hazır halde bulundurulmasını göz önünde bulundurarak sanığın 19 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.



Yerel mahkemenin kararının ardından kararla ilgili itirazda bulunuldu ve dosya istinaf mahkemesine gitti. Dosyayı inceleyen Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesinin hükmünde bir isabetsizlik bulunmadığına karar verdi.

YARGITAY CEZAYI AZ BULDU

Bunun üzerine dosyayla ilgili olarak temyiz isteminde bulunuldu ve dosya Yargıtay 1. Ceza Dairesine geldi.

Daire heyeti, dosyayla ilgili olarak temyiz incelemesini tamamladı. Daire heyeti, yerel mahkemece verilen 19 yıl 2 ay hapis cezasını bozdu.

KASTEN ÖLDÜRME SUÇU OLUŞUR

Dairenin kararında, eylemin gerçekleşme şekli itibarıyla maktulün isabet almasının muhtemel değil, muhakkak olduğu bu durumda sanığın eylemini doğrudan kastla işlediğinin anlaşıldığına dikkat çekilirken, sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılması yerine "olası kastla öldürme" suçundan hüküm kurulması hukuka aykırı bulundu.

Türk Ceza Kanunu'nun 81'inci maddesine göre, bir insanı kasten öldüren kişi, müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.