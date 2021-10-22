Yargıtay’dan emsal karar! Doğumda eşinin yanında olmamak tazminat sebebi

BUNLAR KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI TEŞKİL EDEN AĞIR KUSUR

Dosyayı yeniden ele alan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ise "Eşiyle ilgilenmeyen, hamilelik ve doğum sırasında eşinin yanında olmayan, vaktinin çoğunu iş yerinde ve arkadaşlarıyla geçiren, geç saatlere kadar eve gelmeyen, eşini ve kayın validesini eve almayan, sonrasında ise eve gelmeyen ve gelmek istemediğini bildiren, özel günlerde dahi eşinin yanında bulunmayan" davalı kocanın boşanmaya sebep olan olaylarda tam kusurlu olduğunu ve bu kusurlu davranışların aynı zamanda davacı kadının kişilik haklarına saldırı teşkil eder nitelik taşıdığını vurguladı.