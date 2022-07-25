Yargıtay’dan emsal karar! Bu sözler boşanma sebebi sayıldı: 10 tane kadın bulurum ama...

Mahkemece tespit edilen ve gerçekleşen olaylara göre eşine 'Sürtük, kaltak' şeklinde hakaret eden, 'Yüzüğünü bırakıp eşyalarını da alıp git' diyerek evden kovan, eşini kastederek tanığa, 'Nerede kaldığı, ne yaptığı belli değil, ben 10 tane karı bulurum, ancak bir tane ana bulamam' dediği anlaşılan erkeğin, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olan olaylarda ağır kusurlu olduğu anlaşılmıştır. Hal böyle iken; tarafların eşit kusurlu kabul edilmesi ve bu hatalı kusur belirlemesine bağlı olarak, kadının maddi ve manevi tazminat isteklerinin reddi doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir. Mahkemece davalı-karışı davacı kadının çalışması sebebiyle sabit geliri olduğu ve boşanma yüzünden yoksulluğa düşmeyeceği gerekçesi ile yoksulluk nafakası talebinin reddine karar verilmiştir.