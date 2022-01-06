Yargıtay’dan emsal niteliğinde karar! Trafik cezası işçiden habersiz maaşından kesilemez

Trabzon'da bir şirkette satış temsilcisi olan K.T.'ye şirket Tokat şubesinde görevlendirmeyi teklif etti ancak K.T. reddetti. 3 gün üst üste bu şubeye gitmeyen K.T. işten çıkarıldı. K.T., İş Mahkemesi'ne başvurarak net 800 TL maaş, 500 TL prim ve 100 TL asgari geçim indirimi ve yemek bedeli ile çalıştığını aktardı. K.T, yönetimin değişmesiyla işten ayrılması için kendisine baskı yapıldığını, 31 Temmuz 2012'de Tokat'taki işyerine gitmediğini, 27-28-30 Temmuz'da devamsızlık yaptığını, şubeye gitmediği belirtilen tarihlerde başka bir şubede depoda çalıştığını, maaş, yemek, prim, fazla mesai, yıllık izin gibi alacaklarının ödenmediğini iddia ederek dava açtı. K.T.'nin çalıştığı şirket ise, alacakların zamanaşımına uğradığını, K.T.'nin üst üste üç işgünü mazeretsiz olarak işe gelmemesi ve mazeret bildirmemesi üzerine iş akdinin feshedildiğini, K.T.'nin tüm hak ve alacaklarının bordro ile ödendiğini, ödenmeyen bir hak ve alacağı bulunmadığını savundu.